Il Manchester United si avvicina a Varane: cresce l'ottimismo in casa Red Devils

Il difensore francese si prepara a salutare il Real Madrid dopo dieci anni. L'accordo con il Manchester United è sempre più vicino.

Il Manchester United è sempre più vicino all'acquisto di Raphael Varane, difensore in forza al Real Madrid. I Red Devils sono più che mai intenzionati a portare termine l'operazione che regalerebbe al tecnico Ole Gunnar Solskjaer il tanto desiderato tassello per il suo reparto difensivo.

Nei giorni scorsi i colloqui tra le parti sono proseguiti in modo proficuo e la sensazione è che manchino davvero pochi metri alla linea del traguardo che permetterebbe alla formazione di Manchester di piazzare un altro importantissimo colpo dopo il fresco ingaggio di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund.

Varane, in attesa della fumata bianca, continua ad allenarsi a Valdebebas agli ordini di Carlo Ancelotti. Il classe 1993 è legato alle Merengues sino al 30 giugno del 2022 e per scongiurare un'altra partenza a zero come quella recente di Sergio Ramos, il Madrid è disposto a sedersi al tavolo per trattare la cessione in Premier League del calciatore acquistato nel 2011 dal Lens.

Il club madridista valuta il proprio calciatore oltre 50 milioni di euro e la controparte britannica è al lavoro per cercare di colmare il gap tra domanda e offerta. La sensazione generale, però, è che l'affare sia destinato a concludersi in maniera positiva, ossia con il calciatore pronto a firmare e ad iniziare una nuova tappa all'Old Trafford firmando un contratto di cinque anni.

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: Solskjaer rimane in attesa, prima di poter accogliere il nuovo perno difensivo di una squadra che, a fronte di investimenti importanti, vuole puntare a tornare sul tetto d'Inghilterra.