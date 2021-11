Il Manchester United sceglie Rangnick: accordo vicino, sarà manager ad interim

Il Manchester United ha individuato il sostituto di Ole Gunnar Solskjaer. Secondo quanto appreso da GOAL, i 'Red Devils' sono vicini all'intesa con Ralf Rangnick fino al termine della stagione. Il 63enne tedesco è pronto a raccogliere l'eredità del norvegese e ricoprire il ruolo di manager ad interim.

In cima alla lista dei desideri del Manchester United c'è sempre Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Sanit-Germain. Secondo le indiscrezioni raccolte da Goal, nei giorni scorsi c'è stato un sondaggio esplorativo con il club parigino, che non vuole lasciar partire il proprio allenatore. L'argentino è sotto contratto fino al 30 giugno 2023, ma considera interessante la proposta e vorrebbe guidare i 'Red Devils'.

Dopo l'esonero di Solskjaer, Michael Carrick ha diretto la squadra in occasione del successo per 2-0 contro il Villarreal, nella sfida giocata martedì e valida per il quinto turno della fase a gironi di Champions League, e guiderà i 'Red Devils' anche nel big match del 13° turno di Premier League a Stamford Bridge contro i campioni d'Europa del Chelsea, reduci dal 4-0 sulla Juventus.

Vicino alla panchina Milan nella primavera 2020, prima del dietrofront della società rossonera e la conferma di Pioli, Rangnick ha guidato cinque club in Bundesliga, tra cui Schalke 04 e RB Lipsia, e ha conquistato il secondo posto nella stagione 2004/2005 e l'accoppiata DFB-Pokal-Supercoppa di Germania nel 2011.

Dopo essere stato plenipotenziario al Lipsia per la parte sportiva dal 2012 al 2019 e supervisore e coordinatore dell'area calcio Red Bull, dall'estate 2021 ricopre il ruolo di responsabile dell'area sport e dello sviluppo della Lokomotiv Mosca.