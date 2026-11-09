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Il Manchester United segue il terzino della Juventus in vista del mercato di gennaio. Il futuro di Luke Shaw all’Old Trafford è incerto, con il suo contratto in scadenza.

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I Red Devils puntano su un difensore italiano.

Il Manchester United cerca terzini e, secondo TeamTalk che cita TuttoJuve, ha chiesto informazioni sul 26enne azzurro. INEOS, comproprietario del club, non è riuscito a portare un terzino sinistro a Old Trafford per l’allenatore Michael Carrick nella finestra estiva.

Abile su entrambe le fasce, può giocare da terzino o da ala. In 142 presenze con il Torino ha segnato 8 gol e fornito 19 assist, e questa versatilità ha attirato lo United.

Le sue richieste salariali complicano il rinnovo del contratto.

Nonostante i noti problemi fisici, il terzino inglese Shaw, 31 anni, resta la prima scelta di Carrick quando è in forma. Il suo contratto scade a fine stagione. Graeme Bailey di TEAMtalk ha rivelato il 21 ottobre che INEOS ha posto condizioni rigide per il rinnovo: «Lo United vuole trattenere il 31enne e ha già avviato le trattative, ma restano da risolvere questioni significative.

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Lo United valuterà la sua disponibilità e il minutaggio prima di decidere se proporgli un nuovo accordo. Il suo ingaggio, tra i più alti del club, potrebbe dover essere ridotto per arrivare al rinnovo».

La riorganizzazione estiva minaccia i veterani

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Nonostante le trattative, Fabrizio Romano sostiene che Shaw potrebbe lasciare il club a fine stagione, in un contesto di più ampi cambiamenti strutturali che riguardano tutta la società: «Luke Shaw potrebbe lasciare il Manchester United nel 2027. Il club sta già valutando la possibilità di separarsi da lui. È un’ipotesi concreta. Mi aspetto molti cambiamenti allo United nel 2027.

Vedremo cosa succederà con l’allenatore: per ora Michael Carrick rimane alla guida della squadra, ma le sue prestazioni saranno costantemente monitorate. Poi vedremo cosa accadrà con i dirigenti, che sono sotto esame dopo la stagione deludente. I cambiamenti coinvolgeranno diverse persone, non solo i giocatori. Luke Shaw potrebbe lasciare il Manchester United a fine stagione."

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La finestra di mercato di gennaio metterà alla prova la determinazione della Juventus

Con Cambiaso legato alla Juventus fino al 2029, l’operazione non sarà semplice. INEOS vuole comunque rinforzare la difesa di Carrick a gennaio, se l’allenatore resterà in sella. Shaw, nel frattempo, dovrà dimostrare la propria forma fisica nei prossimi mesi per sperare in un nuovo contratto.