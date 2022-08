Il Manchester United in contatto con Huddlestone: allenatore-giocatore della squadra riserve

I 'Red Devils' sono pronti a cambiare la guida tecnica anche della seconda squadra: il 35enne, potrebbe ricoprire il ruolo di giocatore-allenatore.

Una rivoluzione tecnica è in corso al Manchester United. Dopo aver affidato la guida della prima squadra a Ten Hag, i 'Red Devils' sono pronti ad avviare un nuovo corso anche per quanto riguarda la formazione riserve.

Come riferisce 'Sky Sports UK', la dirigenza del Manchester United è in contatto con l'ex centrocampista del Tottenham Tom Huddlestone per il ruolo di giocatore-allenatore.

Il 35enne è svincolato dopo la scadenza naturale del contratto che lo legava all'Hull City fino allo scorso 30 giugno.

Il suo futuro dell'ex Tottenham e Inghilterra - otto stagioni agli Spurs e quattro presenze in nazionale - sembra essere in panchina e l'opportunità proposta dal Manchester United potrebbe essere quella giusta per un passaggio graduale dal campo al ruolo di tecnico.

Huddlestone potrebbe giocare in Premier League 2, il campionato per gli Under 21, secondo la regola che consente ai club di schierare un portiere e fino a cinque giocatori di movimento senza limiti d'età.

L'ex centrocampista del Derby può raccogliere l'eredità di Paul McShane, che aveva ricoperto lo stesso ruolo allo United prima di ritirarsi quest'estate.