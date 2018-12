Il Manchester United dopo Mourinho: Solskjaer subito, Conte a giugno?

Solskjaer traghetterà il Manchester United dopo il divorzio da Mourinho, per giugno con Pochettino e Zidane prende corpo l'ipotesi Conte.

Il Manchester United pensa ad Antonio Conte. La pazza idea prenderebbe corpo per giugno, visto che dopo il tumultuoso divorzio con Josè Mourinho (il quale, secondo il 'Corriere dello Sport', riceverà ben 17 milioni di buonuscita) i Red Devils si sono affidati ad Ole Gunnar Solskjaer fino al termine della stagione.

L'ex attaccante norvegese, tra i protagonisti dello United di Ferguson, l'ha spuntata su Blanc (che chiedeva garanzie) e prende in mano i Diavoli Rossi nei panni di traghettatore per poi passare il testimone ad un nome altisonante.

Come riporta 'Tuttosport', tra i papabili a sedersi sulla panchina di Old Trafford c'è anche Conte: l'ex allenatore del Chelsea ha avuto un contatto col Manchester United e a giugno il suo contratto coi Blues si esaurirà.

Conte fa compagnia a Zinedine Zidane, pallino del club inglese, nonchè a Mauricio Pochettino portato in alto da Gary Neville che nel mondo Utd ha non poco peso specifico quando c'è da prendere qualche decisione importante.

Il tecnico salentino dunque entra in lizza per far capolino a Manchester in estate, nel frattempo timone a Solskjaer che ha chiesto al Molde di liberarlo come consentito dalla clausola presente nel contratto in caso di chiamata dei Red Devils.

Addirittura, i norvegesi sembrerebbero anche pronti a farlo riaccomodare in panchina per la prossima stagione, concedendogli di realizzare per 6 mesi quello che può definirsi un vero e proprio sogno. A giugno, invece, la realtà potrebbe chiamarsi Conte.