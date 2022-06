Il Manchester United conferma: Pogba non rinnova, via a parametro zero

I Red Devils confermano che Pogba non rinnoverà il contratto in scadenza. Il francese lascia il Manchester United dopo sei anni.

Mancava solo l'ufficialità, ora è arrivata anche quella. Paul Pogba non giocherà più col Manchester United. I Red Devils hanno confermato che il centrocampista francese non rinnoverà il contratto, in scadenza al 30 giugno 2022.

Once a Red, always a Red 🔴



Thank you for your service, @PaulPogba 👏#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022

Pogba era tornato a Manchester, club in cui era cresciuto, nell'estate del 2016 quando lo United versò 105 milioni di euro nelle casse della Juventus.

Le cose però non sono andate come sperato dato che in questi anni il Manchester United ha vinto molto meno di quanto ci si aspettasse e soprattutto non ha di fatto mai neppure sfiorato il successo in Premier League.

Il punto più alto resta sicuramente il trionfo in Europa League nel 2017, trionfo su cui Pogba ha lasciato la sua firma siglando il goal del vantaggio nella finale contro l'Ajax.

Adesso però le strade si dividono, definitivamente. In attesa di capire se nel futuro di Pogba ci sarà un altro ritorno, stavolta in direzione Torino.

Non è un mistero infatti che la Juventus stia spingendo per convincerlo a tornare in bianconero dove Allegri lo accoglierebbe a braccia aperte e dove ha vissuto gli anni migliori della sua carriera.