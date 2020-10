Il Manchester United attiva la clausola di Pogba: contratto rinnovato fino al 2022

Paul Pogba, in attesa dell'ufficialità, sarà un giocatore del fino al 2022, almeno da contratto. Come Goal può confermare, infatti, i Red Devils hanno attivato una clausola presente nel contratto del centrocampista francese, che fa slittare la scadenza dal 2021 al 2022.

La scorsa settimana, mentre eragià in giro con la nazionale francese, Pogba aveva rilasciato dichiarazioni che non avevano fatto piacere al Manchester United.

"Sono state dette molte cose. Naturalmente, ogni calciatore vorrebbe giocare per il . È un mio sogno, quindi perché non realizzarlo un giorno? Ma sono al Manchester United e amo il mio club. Gioco per il Manchester United, voglio giocare bene per loro e fare di tutto per riportarli dove meritano di essere".