Il Manchester City vuole riempire d'oro Guardiola: 115M per i prossimi 5 anni

Il Manchester City vuole offrire a Guardiola un contratto fino al 2024 con un ingaggio annuale di 23 milioni di euro a stagione.

Nella giornata di domenica, dopo la Premier League, il ha festeggiato la vittoria in battendo largamente il . In questo modo Aguero e compagni hanno conquistato tutte le competizioni alle quali hanno partecipato eccetto la (i Citizens hanno vinto anche la EFL Cup e la Charity Shield).

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del The Sun la dirigenza del City, per ricompensare il tecnico Guardiola dell'ottima stagione ed anche per allontanare le pretendenti allo spagnolo (che ha più volte smentito di aver avuto contatti con la ), ha deciso di mettergli sul piatto un succoso adeguamento di contratto.

Gli verrà proposto di guadagnare, nelle prossime cinque stagioni (fino al 2024), circa 100 milioni di sterline, ossia quasi 115 milioni di euro.

In questo modo il suo ingaggio annuale salirebbe da 15 a 23 milioni all'anno. Attualmente l'accordo tra Guardiola ed il Manchester City ha scadenza nel giugno del 2021.