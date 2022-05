Il Manchester City accelera per Haaland: accordo raggiunto col norvegese

Dopo la grande delusione per la rimonta subita nel finale della semifinale di ritorno di Champions League al 'Bernabeu' contro il Real Madrid, il Manchester City prova a consolarsi con un doppio regalo.

La squadra di Guardiola è in testa alla Premier League e ha incrementato il vantaggio dopo il successo contro il Newcastle, arrivato in seguito al passo falso del Liverpool di Klopp ad Anfield contro il Tottenham di Antonio Conte.

Ma oltre al titolo nazionale, i 'Citizens' stanno perfezionando un colpaccio sul mercato. Secondo quanto appreso da GOAL, il club di Manchester è ad un passo da Erling Haaland.

La società britannica ha già raggiunto l'accordo totale con l'attaccante norvegese e il suo entourage, battendo la folta concorrenza di Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco.

Il trasferimento potrebbe già essere ufficializzato questa settimana: l'ultimo step verso la chiusura è l'attivazione da parte del Manchester City della clausola rescissoria da 75 milioni di euro presente nel contratto che lega il norvegese al Borussia Dortmund.

Haaland firmerà un contratto quinquennale e diventerà uno dei calciatori più pagati della rosa, inseme a Kevin De Bruyne.

In caso di ufficialità, il centravanti classe 2000 saluterà i tifosi del Borussia Dortmund nell'ultima sfida di Bundesliga, in programma al Signal Iduna Park contro l'Hertha Berlino.

In questa stagione, Haaland ha realizzato 28 goal in 29 presenze tra tutte le competizioni con il Borussia Dortmund dopo le 41 reti in altrettante gare in quella precedente.