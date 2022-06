Il Los Angeles FC in trepidante attesa per Chiellini: "In arrivo presto"

Il club statunitense ha pubblicato sul profilo Twitter un'immagine enigmatica - ma non troppo - con un messaggio: il difensore ha risposto.

Il tempo di chiudere un armadietto che è già quasi arrivato il momento di aprirne un altro. Conclusa la lunga e intensissima storia d'amore con la Juventus, Giorgio Chiellini è pronto a iniziare una nuova avventura. Il difensore toscano ripartità dagli Stati Uniti e dall'MLS. Los Angeles FC per l'esattezza.

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, il club californiano e Chiellini hanno confermato il matrimonio - che dovrà essere solamente ufficializzato nei prossimi giorni - tra le parti.

"In arrivo presto" ha scritto in un tweet il Los Angeles FC, accanto all'emoji con gli occhi e una gif in cui figura un cappello ufficiale del club impacchettato e spedito.

Nessuna menzione a Chiellini, che però ha subito chiarito ogni minimo dubbio con la risposta con la stessa emoticon degli occhi.

L'articolo prosegue qui sotto

👀 — Giorgio Chiellini (@chiellini) June 12, 2022

Le parti hanno raggiunto l'accordo totale da qualche giorno: atteso nei prossimi giorni l'annuncio.

Chiellini andrà a rinforzare la squadra di Steve Cherundolo, capolista della Western Conference con 29 punti dopo 14 turni e quattro lunghezze di vantaggio su Dallas.

Soprattutto grazie a un super Carlos Vela, autore di sei goal finora, il Los Angeles FC ha il miglior attacco della Major League Soccer, mentre solo la settima difesa con 16 reti subite. L'esperienza e le qualità di Chiellini faranno comodo, a partire dalle prossime settimane, a Cherundolo e ai suoi ragazzi per provare a sistemare il reparto arretrato.