Il Livorno non paga: giocatori costretti ad abbandonare il ristorante del Coni

Da mesi senza stipendio, i giocatori del Livorno hanno dovuto abbandonare anche il ristorante del Coni, perché il club non aveva pagato.

E' sicuramente una brutta situazione quella che sta vivendo il . Dopo la retrocessione dalla Serie B alla Serie C, lo storico presidente Spinelli ha venduto la società, quantomeno il 90%, ma la situazione è peggiorata di parecchio, soprattutto a livello economico.

Oggi il caso più emblematico, che i giocatori del Livorno non si sarebbero mai aspettati di vivere. Come riportato dal 'Corriere della Sera', oggi i giocatori sono stati gentilmente allontanati dal ristorante del centro Coni dove avevano appena concluso l’allenamento, prima di partire per la trasferta di Vercelli campionato di serie C, poi rimandata per il maltempo.

Di fatto il ristorante non ha ancora riscosso quanto dovuto dal Livorno in queste settimane ed ha smesso di fare credito alla società.

I giocatori sono praticamente scappati nelle loro case, per pranzare il più rapidamente possibile, anche se poi non è servito a nulla, visto che la partita è stata rinviata.