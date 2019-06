Il Livorno 'diventa' il Liverpool: "Proviamo a vincere anche questa!"

Durante la finale di Champions, il Livorno scherza sulla radice in comune con il Liverpool e sul nome in tv: "Proviamo a vincere anche questa!"

Che differenza c'è tra e ? Dal punto di vista geografico circa 2000 km, dal punto di vista calcistico, da questa sera, 6 Champions League, oltre che qualche altro trofeo.

Il Livorno il suo trofeo lo ha già ottenuto, raggiungendo la salvezza in Serie B. Ma questa sera, vedendo in la finale tra i Reds e il , si sono evidentemente sentiti coinvolti. Basta una... radice in comune.

Da LIV-erpool a LIV-orrno il passo è breve. E breve lo è stato anche su Twitter, visto che, per un attimo, gli amaranto si sono immedesimati nei reds. Vedendo soprattutto l'abbreviazione nel box del punteggio: LIV.

"Proviamo a vincere anche questa! Combatti, LIV-orno"

Chissà se, dopo essersi fatti quattro risate, si sono talmente immedesimati da andare anche a festeggiare...