Il Liverpool ne fa 7 in casa del Crystal Palace: è la prima volta nella storia

Il Liverpool allunga in vetta alla Premier League travolgendo il Crystal Palace. Salah gioca solo mezz'ora: assist e doppietta.

Pomeriggio storico in Premier League, dove il capolista allunga in vetta battendo il . Una vittoria forse prevista ma non con queste dimensioni di punteggio.

I Reds infatti hanno letteralmente travolto il malcapitato Crystal Palace con un pesantissimo 0-7 esterno, frutto dei goal di Minamino, Mané e Henderson oltre che delle doppiette di Salah e Manè. L'egiziano, subentrato a mezz'ora dalla fine, inoltre ha anche fornito un assist.

Come dicevamo per il Liverpool si tratta di un pomeriggio storico dato che i Reds non avevano mai vinto un match esterno di Premier League con un margine di 7 goal, mentre il Crystal Palace non aveva mai subito sette reti in una partita casalinga.

Numeri di un dominio, numeri che permettono al Liverpool di allungare ulteriormente in testa alla classifica della Premier in attesa delle altre partite di giornata.