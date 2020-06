Il Liverpool condanna i suoi tifosi: "Inaccettabile la festa per il titolo"

Il vince la Premier League dopo trent'anni, ma in fa discutere il cormportamento dei suoi tifosi per i festeggiamenti. Molte persone infatti hanno aggirato il divieto di assembramento e si sono riversate nelle piazze e nelle strade per festeggiare.

"Nel corso dell'ultima settimana, il Liverpool e la Polizia locale hanno lavorato per ricordare costantemente alle persone che la regione è ancora colpita in modo sproporzionato dalla pandemia di COVID-19. Abbiamo chiesto in tutti i modi ai tifosi di festeggiare in modo pacato il titolo conquistato.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Diverse migliaia di persone si sono presentate al Pier Head venerdì 26 giugno e alcune hanno scelto di ignorare la guida sul distanziamento sociale e rischiare la sicurezza pubblica. Il potenziale pericolo di un secondo picco di Covid-19 esiste ancora e dobbiamo lavorare insieme per assicurarci di non annullare tutto ciò che è stato realizzato come regione durante il blocco. Quando sarà sicuro farlo, lavoreremo tutti insieme per organizzare una parata della vittoria quando tutti potranno riunirsi per festeggiare".