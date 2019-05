Il Lione ha scelto Sylvinho: prima panchina per l'ex interista

Il coordinatore tecnico del Brasile Edu annuncia: "Sylvinho andrà in un grande club europeo". Si tratta del Lione, che ha trovato il dopo Genesio.

Niente José Mourinho, ma il suffisso -inho, alla portoghese, c'è lo stesso. Il ha scelto il successore in panchina di Bruno Genesio: non è l'irraggiungibile Mou ma Sylvinho, l'ex terzino ed ex collaboratore di Mancini all' , alla prima esperienza da allenatore.

45 anni, Sylvinho ha ricoperto fino a oggi il ruolo di assistente di Tite nella Nazionale brasiliana. Avrebbe dovuto partecipare alla Copa America (qui l'elenco delle convocazioni diramate oggi), ma si appresta a riempire i bagagli in direzione Europa, come annunciato in conferenza stampa dal coordinatore tecnico Edu Gaspar, peraltro pure lui in procinto di cambiare aria per tornare all'Arsenal.

"Questo annuncio è un mix di sentimenti. Sylvinho non farà parte della Copa America. Ha accettato la proposta di un grande club europeo. Voglio lasciare un messaggio personale a un amico di tanti anni: che tu sia felice, ci mancherei ma siamo orgogliosi di te. L'ho detto al presidente e anche lui prova la stessa cosa".

Edu non l'ha confermato, ma la stampa brasiliana e quella francese non hanno dubbi: il club che ha scelto Sylvinho è il Lione, alla ricerca di un allenatore dopo la separazione da Genesio. L'accordo, su base biennale, è stato trovato nelle scorse ore.

Per Sylvinho si tratterà della prima esperienza da allenatore: fin qui l'ex terzino di e tra le altre ha ricoperto unicamente il ruolo di collaboratore, passando anche per l'Inter e affiancando Roberto Mancini dal dicembre del 2014 all'agosto del 2016.