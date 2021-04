Il Lille si riprende la vetta della Ligue 1: da 0-2 a 3-2 sul Lione

La doppietta di Burak Yilmaz e l'errore grossolano di Paquetà regalano il successo alla capolista, che tiene dietro il PSG.

Fino al minuto 85 della sfida tra Olympique Lione e Lille, la Ligue 1 aveva una nuova capolista: il PSG, che ieri ha vinto e si è seduta in attesa del risultati di oggi. Neymar e compagni però dovranno ancora aspettare prima di riprendersi la vetta. Che è ancora del Lille.

La sqaudra di Galtier ha vinto la sfida contro il Lione al Parc OL con un clamoroso 2-3 in una partita incredibile, che la squadra di Rudi Garcia (grande ex di serata) aveva in mano fino al termine del primo tempo, quando Slimani e un autogoal di José Fonte avevano fatto prendere una direzione chiara alla partita.

Nel recupero, però, è cambiato tutto. Una punizione magistrale di Burak Yilmaz dai 25 metri, potente e precisa, ha trafitto un incolpevole Lopes e rimesso la gara in discussione.

Il pari è arrivato al 64', con Jonathan David, ancora su assist del turco, ma soprattutto su errore di Paquetà che con un retropassaggio ha regalato il pallone agli avversari.

All'85', invece, il 2-3 finale, segnato ancora da uno scatenato Burak Yilmaz con un delizioso tocco sotto davanti al portiere lanciato in uno contro uno verso la porta. Il goal che ha riportato il Lille davanti a tutti a 73 punti, con il PSG a 72 e il Monaco attaccato al treno, a 71.

Il Lione, invece, perde terreno e rimane a 67 punti, quando mancano soltanto quattro giornate alla fine. La squadra di Garcia vede il sogno svanire e anche la Champions si allontana.