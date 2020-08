Il Leverkusen conferma: "Havertz vuole compiere uno step successivo"

L'ad Fernando Carro ammette: "Era chiaro che ci sarebbero state delle trattative dopo l'Europa League". Il Chelsea spera.

Kai Havertz e il sembrano vicini, magari non (ancora) vicinissimi, ma comunque in grado di incrociare abbastanza velocemente le proprie traiettorie. Anche perché ora c'è la conferma ufficiale del : l'addio del gioiellino tedesco appare destinato a concretizzarsi nelle prossime settimane.

Le parole dell'amministratore delegato del Leverkusen, Fernando Carro, al 'Kölner Stadt-Anzeiger', lasciano pochi dubbi: la volontà di Havertz è chiara. E il club rossonero proverà a venire incontro ai suoi desideri.

"È sempre stato chiaro che ci sarebbero state delle trattative una volta conclusa l' . Anche se non ci è ancora arrivata un'offerta ufficiale".

In ogni caso, come detto, Havertz ha deciso: il momento di lasciare il Bayer Leverkusen per provare una nuova prestigiosa avventura è qui e ora.

"Kai ci ha parlato del suo desiderio di fare uno step successivo. Se la sua volontà potrà essere concretizzata presto, al momento non posso dirlo".

Il futuro di Havertz potrebbe essere dunque in Premier League, al Chelsea, che da tempo sta pensando a lui dopo aver già ufficializzato gli arrivi del connazionale Werner e di Ziyech. Ma Carro allarga la lista delle pretendenti.