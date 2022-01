Il Levante si inserisce per Caceres: sorpassati tutti, si può chiudere a breve

Dalla Spagna... alla Spagna. Martin Caceres potrebbe proseguire in Liga la sua carriera, campionato in cui aveva iniziato la sua esperienza europea. Il calciatore uruguaiano, in uscita dal Cagliari, è finito nel mirino del Levante, che vorrebbe riportarlo nella Penisola Iberica.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', il club spagnolo ha accelerato nelle ultime ore e ha sorpassato le altre pretendenti, tra cui figurano Salernitana e Sampdoria.

Il Levante potrebbe chiudere l'affare già nelle prossime ore e riportare in Spagna Caceres, lì dove il 34enne ha già vestito in carriera le maglie di Barcellona, Recreativo Huelva, e Siviglia.

Si può, dunque, chiudere il capitolo italiano della carriera di Caceres. Il classe 1987 ha totalizzato 16 goal e 9 assist in 228 presenze tra tutte le competizioni con le maglie di Juventus, Fiorentina, Lazio, Verona e Cagliari, conquistando 6 Scudetti, 2 Coppe Italia a 2 Supercoppe Italiane con la maglia della 'Vecchia Signora'.