Il Leicester frena ancora: 'Foxes' battute per 3-1 dal Tottenham

Fine settimana amaro per il Leicester, che ha alle porte la sfida contro la Roma valida per il ritorno delle semifinali di Conference League. Le 'Foxes', infatti hanno perso per 3-1 contro il Tottenham nel match della 35ª giornata di Premier League.

La sfida è stata presa in mano fin dai primi minuti dalla formazione guidata da Antonio Conte, in goal già al 22' con l'immancabile Kane. Il monologo londinese è proseguito nella ripresa, con una doppietta di Son su altrettanti assist dell'ex Juventus Kulusevski.

Solo nei minuti di recupero, infine, il Leicester è riuscito a segnare il goal della bandiera con Iheanacho. Un passo falso che conferma il momento negativo delle 'Foxes in campionato, con 2 punti nelle ultime 4 partite.

La formazione di Rodgers è undicesima a quota 42 punti, non avendo più né ansie a livello di lotta salvezza né ambizioni di agganciare il treno per l'Europa.

Ora il Leicester può concentrarsi sulla partita contro la Roma: si riparte dall'1-1 dell'andata, firmato da Pellegrini e dall'autogoal di Mancini.