Il Leeds spia il Derby County di Lampard: la polizia interviene durante l'allenamento

La sfida tra Leeds e Derby è sentitissima, tanto che la polizia ha fermato un uomo mandato dal Leeds a spiare l'allenamento della squadra di Lampard.

Mandare le spie agli allenamenti è una pratica ancora diffusa, nonostante tutti i mezzi tecnologici a disposizione delle squadre. Così ha deciso di fare anche il Leeds United, che ha spedito un uomo per osservare l'allenamento del Derby County. Causando addirittura l'intervento della polizia al campo d'allenamento.

L'episodio è successo ieri in tarda mattinata, alla vigilia della sfida in programma venerdì 11 gennaio tra Derby e Leeds. Una sfida sentita e che vale molto per la classifica di Championship: la capolista di Bielsa viene da due sconfitte e in caso di terzo k.o. i 'Rams' potrebbero riaprire totalmente il campionato.

Come raccontato dal 'Mirror', la polizia di Drby ha fatto irruzione durante l'allenamento della squadra di Frank Lampard per fermare la spia. L'uomo, armato di binocolo e pinze, era stato mandato appositamente dal Leeds e aveva attirato l'attenzione di alcuni passanti.

La polizia ha rilasciato successivamente un comunicato per spiegare l'accaduto, spiegando che gli ufficiali sono andati al campo per interrogare l'uomo e proteggere la squadra verso la partita decisiva contro il Leeds.

Nella giornata di oggi è arrivato anche il comunicato ufficiale del Derby County, che ha confermato l'accaduto e vorrà chiarirlo anche con il Leeds.