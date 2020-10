Il lato oscuro di Tony Adams: la lunga e difficile battaglia contro l'alcol

In campo Tony Adams era il leader dell'Arsenal e dell'Inghilterra, fuori dal campo il vizio dell'alcol ha rischiato di travolgerlo.

"Ci sarà sempre un'altra opportunità, un'altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c'è un nuovo inizio".

Il celebre passo de 'Il Piccolo Principe' riflette benissimo la vicenda umana di Tony Adams. Tanto roccioso e spesso insuperabile in campo dagli attaccanti avversari, tanto insicuro e fragile fuori dal rettangolo verde e nella sua vita privata.

In questa dicotomia che caratterizza il centrale difensivo dell' e della Nazionale inglese, il lato oscuro, rappresentato dalla dipendenza dall'alcol, a un certo punto finisce per prendere il sopravvento sul resto. Quello che era un vizio diventa una schiavitù che gli fa perdere tutto: ma nel momento in cui tocca il fondo, Tony trova dentro di sé la forza per scuotersi, mettersi in discussione e ripartire.

Altre squadre

Riuscendo a lasciarsi alle spalle i suoi demoni e rinascendo alla vita: con un nuovo amore, un legame rinsaldato con i suoi figli e un nuovo hobby salvifico, quello della musica.

UN BAMBINO FRAGILE E L'INSORGERE DEL VIZIO

Tony Adams nasce a Romford, capitale del sobborgo di Havering, nella parte orientale di Londra, il 10 ottobre 1966. È un bambino riflessivo e molto timido, e, come racconta nella sua autobiografia 'Fuori gioco. La mia vita con l'alcol', sviluppa una precoce inclinazione panico-depressiva.

Al 'calar della notte', ora che in corrisponde alle 4 del pomeriggio, si affaccia fuori dalla finestra di casa, sentendosi "solo e vuoto", preso da "un'angoscia indefinita" che gli faceva "battere il cuore all'impazzata".

Suo padre Alex è un ex calciatore che ha dovuto ritirarsi per un problema ai reni e notando questo suo stato emotivo gli dice una frase che gli resterà per sempre impressa:

"Tony, come mai non sorridi più quando giochi?".

Con la scuola il problema psicologico di Tony inizia a diventare più rilevante.

"Mi sentivo debole e a disagio", scrive nel suo libro.

L'eccessiva timidezza, unita all'inquietudine, gli causano tanti problemi. Non brilla nei risultati scolastici, è spesso preso in giro dai compagni di classe, che ovviamente non lo capiscono, ha il terrore degli insegnanti e non allaccia relazioni con le ragazze, che per lui sono un universo sconosciuto e indigesto.

In un quadro così negativo, è il calcio la sua ancora di salvezza che gli impedisce di sprofondare e lo tiene a galla. Papà Alex nota che Tony con il pallone si trasforma e ha l'idea di fondare una squadra, il Dagenham United. Fin da giovane, grazie alla sua stazza fisica, gioca da 'stopper' in marcatura sul centravanti avversario.

Sul campo di calcio, sorprendendo chi non credeva in lui, Tony eccelle, di colpo le paure, le insicurezze e le angosce che lo attanagliano sembrano svanire, e si toglie le soddisfazioni che non gli dà la vita. Lui ancora non lo sa, ma sarà così per oltre vent'anni.

Con il Dagenham United, a livello giovanile, vince la Essex Cup per 5 anni di seguito. In una stagione la squadra segna 151 goal senza subirne uno. Ovvio, in difesa c'è Tony, che porta la fascia da capitano al braccio, e non passa uno spillo.

Fuori dal campo però, la vita, già nell'adolescenza, quando come calciatore è un grande talento in ascesa, inizia a diventare per lui molto difficile. Si lascia trascinare dalle cattive compagnie e distrugge i finestrini delle auto in sosta, quindi inizia a bere e l'alcol diventa il suo ansiolitico-anestetico per superare le proprie difficoltà psicosociali.

Intanto però tutte le big d'Inghilterra si contendono quel ragazzo alto e forte fisicamente, per il quale prevedono un grande futuro nel mondo del calcio. La spunta l'Arsenal, con cui firma nel giorno del suo 14° compleanno. I Gunners, attraverso il capo scout Steve Burtenshaw, fanno fare a Tony e a suo padre un giro per il centro sportivo. La firma sul contratto, visto che lo spogliatoio è occupato, viene apposta in bagno.

È il 1980 e inizia così il binomio Adams-Arsenal, che legherà le fortune calcistiche del difensore al club londinese per 22 anni.

DR. JEKYLL E MR. HYDE

A livello calcistico l'apprendistato nelle Giovanili dell'Arsenal dura poco e il 5 novembre 1983, a 17 anni appena compiuti, il tecnico Terry Neill, ritrovatosi con David O'Leary infortunato, decide di farlo esordire da titolare in Prima squadra contro il Sunderland. L'emozione è grande e per poco Tony, quando apprende la notizia, non ha un mancamento.

La partita non è delle più semplici per il giovane stopper, che la mattina viene 'battezzato' pulendo i bagni e in campo nel primo tempo è bloccato dall'emozione e non si rende conto di aver messo i pantaloncini alla rovescia. L'Arsenal perde 2-1 ad Highbury ma per Adams sarà solo un incidente di percorso.

Il suo rendimento è infatti molto alto, a dispetto della giovane età. Nel 1987 debutta con l'Inghilterra e vince il suo primo trofeo con i Gunners, la League Cup, il 1° gennaio 1988 diventa il capitano più giovane di sempre dell'Arsenal.

In campo è un leader e un trascinatore, i problemi sono sempre fuori dal campo, perché quando non gioca, Tony va a bere al pub. Pinte e pinte di birra, per anestetizzare quel male interiore che non riesce a placare.

"Bevevo per lavare via il dolore dopo una sconfitta - dirà in un'intervista successiva all'uscita dell'autobiografia - e anche per celebrare una vittoria. Dunque, in definitiva, bevevo sempre".

E gli effetti dell'alcol iniziano a farsi sempre più pesanti sulla sua vita. Gli capita sempre più spesso di svegliarsi la mattina dopo una sbronza con la stanza in disordine, senza ricordare niente di quanto combinato la sera prima. A volte quando apre gli occhi trova il letto bagnato di pipì.

Gli succede anche durante Euro '88. Una mattina è svegliato dalla cameriera che sta facendo le pulizie nella sua camera. Il letto è fradicio e la puzza di urina è insopportabile. La cameriera, turandosi il naso gli fa:

"Pipì, pipì".

La voce si diffonde presto e quando il difensore scende al piano terra per fare colazione alcuni ragazzi lo prendono in giro. Lui sorride e va oltre. Ma dentro vorrebbe piangere e vive un'umiliazione grandissima.

Il 1989 è calcisticamente parlando l'anno della sua consacrazione: guida infatti l'Arsenal a conquistare la prima First Division della sua carriera, coronando una rimonta straordinaria sul , battuto 2-0 ad Anfield. Il titolo arriva per differenza reti sui Reds e l'impresa sarà raccontata nel romanzo 'Febbre a 90°' di Nick Hornby, il quale ispirerà poi l'omonimo film.

Adams, un metro e 91 centimetri per 83 chilogrammi, è un vero colosso e un osso duro per i suoi avversari. I tifosi delle altre squadre, tuttavia, iniziano a insultare il difensore. Dopo un rocambolesco 1-1 contro il il 2 aprile, in cui Tony vanifica il vantaggio dei Gunners da lui stesso segnato con un autogoal, il 'Daily Mirror' finisce per etichettarlo per tutta la vita, pubblicando un fotomontaggio del giocatore con le orecchie da asino.

Da quel giorno per i tifosi avversari il centrale dell'Arsenal diventa 'L'asino', 'The Donkey', e questo finirà per ferirlo ulteriormente nel suo animo. Adams beve con sempre maggiore frequenza, e Bill, il titolare del pub 'Booze Club', frequentato dai tifosi dell'Arsenal, lo elegge quale 'Miglior bevitore di Guinness' del suo locale. Una medaglia che Tony si appunta al petto con un certo orgoglio.

"Essere considerato il più grande bevitore di Guinness del mio pub - scriverà nel suo libro - era diventato per me più importante che vincere trofei come capitano dell’Arsenal".

Tony perde la Nazionale e con essa i Mondiali di '90. Come se non bastasse, proprio in quell'estate del 1990, un incidente d'auto provocato dal suo stato di ubriachezza rischia di compromettere tutto, carriera inclusa.

È un pomeriggio estivo e Tony deve andare all'aeroporto per raggiungere la squadra per una tournée a Singapore. Ma Tony, che è al pub, è troppo ubriaco per guidare. Il difensore, tuttavia, dopo essersi scolato una quantità di birra irreale per qualsiasi comune mortale, si mette alla guida della sua Ford Sierra percorrendo le vie di un quartiere residenziale londinese.

È in ritardo e pigia sull'acceleratore: 80, 100, 120 chilometri orari, come se fosse in autostrada. Ma è in piena città, e a un certo punto la visuale si appanna, lui perde il controllo del volante e l'auto finisce per schiantarsi contro una cabina telefonica, per poi essere catapultata contro il muretto di una villetta. Avrà percorso si e no poche centinaia di metri. Adams, che ha avuto l'accortezza di mettere la cintura di sicurezza (gli salverà la vita), resta all'interno dell'abitacolo, senza capire inizialmente nulla.

Soltanto dopo diversi minuti si accorge che della sua auto non è rimasto che un ammasso di ferraglia. Sul posto intanto arriva anche la polizia, che ci mette poco a rendersi conto di quanto accaduto e fa l'etilometro al calciatore. Il risultato lascia di stucco anche loro: il tasso di alcol nel sangue di Adams è 134, quando il limite per infrangere la legge è 35.

Tony prova a giustificarsi con gli agenti, dice di aver sterzato perché un'auto gli stava venendo addosso. Ma si tratta di una percezione alterata dall'alcol. Portato in centrale, l'etilometro viene ripetuto: 137... Al difensore viene dunque ritirata subito la patente e viene formulata nei suoi confronti un'accusa per guida in stato di ebbrezza.

IL CARCERE E LA DIPENDENZA DALL'ALCOL

Un amico accompagna il difensore in aeroporto, ma Tony parte per Singapore con i compagni travolto da un senso di colpa e di vergogna. La notizia di quanto accaduto fa presto il giro del Mondo. L'alcolismo del centrale dell'Arsenal diventa un fatto di dominio pubblico.

Il 19 dicembre la Southend Crown Court, presieduta dal Giudice Frank Lockhart, e chiamata a pronunciarsi sul suo caso, lo condanna a 9 mesi di carcere. Adams è condotto con altri detenuti nel carcere di Chelmsford, e da capitano dell'Arsenal diventa semplicemente il detenuto LE1561. Il sistema carcerario inglese, del resto, non ammette sconti per i vip: Tony deve passare le sue giornate in una piccola cella per 23 ore. Si toglie i suoi abiti e indossa la divisa a lui destinata: jeans blu, t-shirt celeste, un maglione di lana troppo stretto, calzini blu e scarpe da ginnastica.

La cella, come racconterà nella sua autobiografia, è un buco di 4 metri per 3, con 2 letti a castello e un secchio per fare pipì. Le giornate le trascorre giocando a carte con i compagni di cella e rispondendo alle tante lettere che gli vengono recapitate: di altri calciatori e personaggi del mondo del calcio, di fans, di amici ma anche di chi lo odia e non usa giri di parole per farglielo sapere.

Tony non dà confidenza a nessuno, si tiene lontano dai guai e dopo aver trascorso il giorno di Natale ad ascoltare la radio e a scrivere lettere, nel gennaio del 1991 inizia a lavorare nella palestra della struttura detentiva per poco più di 3 sterline. A febbraio la sua buona condotta è premiata: l'incubo detentivo si conclude per il calciatore la mattina del 15 febbraio 1991, quando Adams può uscire dal carcere ed essere nuovamente un cittadino libero.

Pochi giorni dopo torna in campo in una partita della squadra riserve dell'Arsenal contro il Reading. Si gioca ad Highbury e sono 7 mila i tifosi che accorrono per rivedere il capitano in campo. La gara si chiude sul 2-2, ma al fischio finale il difensore stringe i pugni e urla contro il cielo. Presto Tony fa ritorno in Prima squadra, e dà il suo prezioso apporto alla conquista di quello che è il secondo titolo inglese della sua storia. Successivamente mette in bacheca la prima Charity Shield.

Le vittorie in campo, tuttavia, non bastano per farlo smettere di bere. Anzi. L'alcol diventa per lui una vera e propria dipendenza e la situazione si aggrava ulteriormente quando decide di convolare a nozze con Jane Shea, una ragazza non meno problematica di lui, dipendente da crack ed eroina.

Il matrimonio si celebra nel mese di luglio del 1992, e in quella settimana il difensore dell'Arsenal beve continuativamente nei 5 giorni precedenti. Quando deve infilare l'anello di nozze alla sua consorte e recitare la formula, le sue parole sono incomprensibili. Inutile dire che la relazione fra i due sia molto complessa. Jane, che quando si sposa ha già una figlia nata da una precedente relazione, ha due figli con Tony: un maschio, Oliver, e una femmina, Amber. Ad un certo punto decide di lasciare il marito per provare a disintossicarsi.

Nella stagione 1992/93 Adams e l'Arsenal vincono Coppa di Inghilterra e Coppa di Lega, ma i problemi di alcolismo di Tony sono sempre più gravi. Spesso il difensore si presenta ubriaco agli allenamenti, e solo l'aiuto e la comprensione del tecnico George Graham gli evita ulteriori guai.

"ll mio valore come persona era in ciò che facevo, non in ciò che ero - scriverà nell'autobiografia - Negli allenamenti che seguivano una sbronza, mi mettevo un doppio strato di indumenti, sudavo tutto quello che avevo bevuto e riuscivo ad andare avanti. Gli allenamenti mi davano la possibilità di fuggire da me stesso, bastava che ci si limitasse agli esercizi fisici e che Graham non tirasse fuori il pallone".

Il calcio, del resto, non ammette perdenti. E Adams lo sa bene. Nel 1994 vince anche la Coppa delle Coppe eliminando il e battendo il in finale, ma far finta di nulla lo trascina verso il baratro. Spesso parcheggia i figli o li lascia soli per andare ad ubriacarsi, paga delle donne per nottate di alcol e sesso. L'autodistruzione dell'uomo è sempre più accentuata.

"Ho giocato diverse partite in cui ero ancora ubriaco o con i postumi di una forte sbronza. Una volta addirittura contro lo arrivai ancora sotto i fumi dell’alcol. Nello spogliatoio prima della partita continuavo a scherzare, a fare battute e a ridere io stesso come un idiota. Se ne accorsero tutti i miei compagni. Andai in campo, vincemmo la partita, segnai un goal di testa e fui eletto miglior giocatore del match. Questo a quei tempi mi confuse ancora di più. Pensavo davvero di potermi permettere tutto".

Una sera cade dalle scale di un nightclub procurandosi una ferita in testa che gli costa 29 punti di sutura, in un'altra occasione lascia un conto di 5800 sterline in un night.

"Mi sentivo superiore a mia moglie - afferma - invece ero più tossico di lei".

IL PUNTO PIÙ BASSO DOPO EURO '96

Il punto più basso della sua parabola però Tony lo raggiunge nel 1996. Salta gli Europei del 1992 a causa di un infortunio, ma a fine anno riconquista la Nazionale. Diventato il capitano dei Tre Leoni, nel 1996, sebbene la fascia di capitano passi sul braccio di Alan Shearer, il centrale dell'Arsenal è uno dei punti di forza dell'Inghilterra che prova a vincere gli Europei di casa.

Il sogno inglese si infrange contro la in semifinale. I goal di Shearer e Kunz portano la gara ai tempi supplementari e quindi ai rigori. Per una storica vittoria, o per una dura sconfitta da digerire, Adams, mentre osserva i compagni che vanno sul dischetto, sa già che dopo quella gara avrebbe bevuto come non mai prima.

Segnano tutti, tranne Southgate, che si fa parare il rigore finale. L'Inghilterra perde, la Germania è in finale. Adams, come da suo proposito, stavolta supera ogni limite. Per 7 settimane di fila non fa altro che bere, una pinta di birra dopo l'altra.

LA RINASCITA

Il capitano dell'Arsenal ha davvero toccato il fondo. Ma proprio in quello stesso momento, qualcosa scatta dentro di lui. Il suo corpo gli comunica che non è più possibile essere un alcolizzato e fare il calciatore ad alti livelli.

"Non riuscivo a mangiare nemmeno un fish & chips. Il mio corpo sapeva assorbire solo alcol", sottolinea nella sua autobiografia il difensore.

Piange, si sente terribilmente solo, alla radio passano una canzone, 'Black Coffee in Bed' degli Squeeze, che risuona nella sua mente come in un delirio. Ecco allora che Tony si guarda allo specchio, si sente stufo dell'alcol e di quella vita dissennata che sta conducendo e guarda in faccia al suo demone, sfidandolo come sfidava sul campo gli attaccanti avversari. E nel suo libro fissa così quel momento determinante nella sua vita:

"Se il mondo ti ripaga nella lotta per il successo e ti fa re per un giorno, vai e guardati allo specchio, e chiedi all'uomo che vedi il suo parere. A Dio piacendo, le ore 17 di venerdì 16 agosto, il mio ultimo goccio di alcol".

Quel 16 agosto 1996, Tony Adams dice addio all'alcol. Dopo aver parlato con il nuovo manager dell'Arsenal, Arsene Wenger, che intende aiutarlo, rende pubblica la sua dipendenza dall'alcol.

Grazie a un amico, Steve Jakobs, che in precedenza aveva aiutato il compagno di squadra Paul Merson a superare la dipendenza dalle droghe e dall'alcol, frequenta gli Alcolisti Anonimi.

"Mi chiamo Tony e sono un bevitore - dissi alla prima riunione - poi tutto è stato naturale".

Disintossicato dall'alcol, Adams rinasce. Dopo un mese senza bere, torna ad allenarsi con l'Arsenal e parla ai suoi compagni nello spogliatoio.

"Sono un bevitore cronico, ne voglio uscire, rispettatemi".

Grazie al supporto di Wenger, e alla disintossicazione dall'alcol, Tony è un'altra persona ed un altro atleta. Migliora il suo stile di vita e anche in campo lui e la squadra ne beneficiano. Si aggiudica da protagonista altri due Double nel 1997/98 e nel 2001/02, e 2 Charity Shield giocando accanto a campioni come Seaman, Vieira, Bergkamp, Overmars ed Henry.

Prima di ritirarsi nel 2002 dopo 19 stagioni in Prima squadra con i Gunners e 48 goal complessivi segnati (non pochi per un difensore) in 669 presenze. L'avventura con i Tre Leoni si chiude invece due anni prima, nel 2000, dopo 66 presenze e 5 goal. L'Arsenal lo omaggerà realizzando una sua statua davanti al suo nuovo stadio, l'Emirates, lui non riesce a sfondare come allenatore (le esperienze con Wycombe e Granada sono poco fortunate) ma la cosa più importante è che Tony ha vinto la sua battaglia, quella con l'alcol.

Fallito il matrimonio con Jane, trova la serenità anche nella sua vita privata con la sua seconda moglie, Poppy Teacher, che conosce proprio agli Alcolisti anonimi e sposa nel 2004. Recupera il rapporto con i suoi figli e trova il tempo per una nuova passione, suonare il pianoforte. Completando la sua rivoluzione interiore.

"Oggi - conclude con orgoglio Tony nel suo libro - non sono più il calciatore Tony Adams ma il signor Tony Adams che gioca a calcio, suona il piano, fa il padre e vive".

L'ex difensore ha anche pensato a chi vive una situazione simile a quella che lui ha attraversato, e ha fondato una clinica per la riabilitazione, la Chance. La stessa dove Adrian Mutu riuscirà a risolvere i suoi problemi con la cocaina.