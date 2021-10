'Il lato oscuro dello sport': dove vedere la serie che parla di Calciopoli

Non solo basket, cricket e pattinaggio, la docuserie racconta anche lo scandalo che ha travolto il calcio nel 2006: tutte le informazioni.

Sempre più serie tv e film sul calcio. Nelle grandi piattaforme di streaming e al cinema, i produttori fanno a gara per mostrare sul piccolo e grande schermo le imprese di fuoriclasse leggendari, le loro imprese, cadute e risalite. Ma non solo. Basti pensare alle docuserie su eventi nefasti, come Calciopoli.

Lo scandalo che ha investito il mondo del pallone nel 2006 è infatti finito nella serie 'Il lato oscuro dello sport', che esplora per l'appunto alcuni dei più grandi shock e aspetti negativi, dal basket al cricket, passando per il pattinaggio e di fatto, il calcio.

DOVE VEDERE IL LATO OSCURO DELLO SPORT

La docuserie che racconta, nel terzo episodio, lo scandalo Calciopoli, è disponibile in streaming su Netflix.

DI COSA SI PARLA NELLA DOCUSERIE?

Il pm Narducci introduce Calciopoli, di come tutto ha avuto inizio, delle intercettazioni, di ciò che gli inquirenti ebbero modo di scoprire nel 2006. Già due anni prima, però, il meccanismo era iniziato con diverse chiamate intercettate e legate alla scelta degli arbitri per i match di Serie A.

Grande spazio per Reggina-Juventus 2-1, la gara in cui secondo quanto emerso dalle intercettazioni, Moggi dichiarò di aver chiuso nello spogliatoio l'arbitro Paparesta. Filmati di archivio vedono quest'ultimo in tribunale per rispondere a in tal merito alla pari del vecchio dirigente bianconero.

CHI VIENE INTERVISTATO?

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus finito nell'occhio del ciclone nel 2006, è tra i 'protagonisti' della docuserie. Presente anche l'ex arbitro Paparesta, insieme al giornalista Corrado Zunino e allo stesso pm Giuseppe Narducci, magistrato che sostenne l'inchiesta di Napoli.

Nel racconto dell'episodio tre della docuserie 'Il lato oscuro dello sport', si fa il punto sulle accuse, le sentenze, le pene e gli appelli, insieme a immagini del campionato precedente alla bomba Calciopoli.