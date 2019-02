Il Lamia chiede a Mastour la risoluzione del contratto: è scomparso

Infortunatosi lo scorso dicembre, l'ex Milan Hachim Mastour è volato in Italia per curarsi: il Lamia lo accusa di essere scomparso per settimane.

Scomparso oppure no? La tensione che si è creata nelle ultime ore tra l'ex Milan Hachim Mastour e il PAS Lamia, club greco al quale si è legato lo scorso settembre, ruota intorno a questo interrogativo.

Come spiegato da 'Sky Sport', il ragazzo a dicembre, dopo aver avvisato il Lamia, si è recato in Italia per sottoporsi a delle visite mediche che hanno rilevato un problema all'adduttore. Un fastidio sopra al quale Mastour era riuscito a giocare per qualche settimana, gestendo il dolore fino a quando gli era stato possibile.

Avendo necessità di svolgere delle cure specializzate, il giovane classe 1998 ha poi deciso di restare per un mese e mezzo in Italia, percorrendo più volte la tratta Reggio Emilia-Milano per completare al più presto il proprio percorso riabilitativo presso un centro specializzato in questo tipo di infortuni.

Tornato disponibile e arruolabile, Mastour ha ricevuto però una mail inaspettata dal club greco, il quale chiedeva la risoluzione del contratto. Il motivo alla base di questa decisione consiste nel fatto che il Lamia accusi il giocatore di non aver dato sue notizie per settimane.

Una vicenda che Mastour ha subito deciso di affidare ai propri legali. L'ex rossonero è infatti pronto a tornare in campo ed è anche certo di essersi comportato correttamente nei confronti del club.

Una storia che le parti proveranno a chiarire nelle prossime ore, con Mastour speranzoso che la situazione possa chiarirsi il prima possibile, permettendogli così di rientrare in squadra. Club militante in Super League, il Lamia è attualmente al nono posto in classifica.