Il Karagumruk fa la spesa in Serie A: in rosa sei giocatori che hanno militato in Italia

La formazione turca pesca dalla Serie A: da Biglia a Viviano, passando per Zukanovic, Bertolacci e Borini. Benatia completa la lista degli 'italiani'.

Nel prossimo campionato turco ci sarà una folta rappresentanza tricolore. Il Fatih Karagumruk, allenato dall'italiano Francesco Farioli, vanterà infatti la presenza di ben sei calciatori che hanno avuto un passato recente nella nostra Serie A.

L'ultimo, freschissimo, acquisto di Medhi Benatia andrà ad aggiungersi ai precedenti ingaggi chiamati a rimpolpare la truppa proveniente dalla massima serie italiana, pronta a mettersi alla prova su suolo turco.

Se l'arrivo del centrale marocchino ex Juve e Roma è soltanto l'ultimo della lista, c'è chi, come Emanuele Viviano, una stagione intera con la maglia del club di Istanbul l'ha già disputata. L'ex estremo difensore di Fiorentina e Sampdoria, ha già collezionato un complessivo di 32 presenze ufficiali nella passata stagione a protezione della porta rossonera.

Da segnalare è anche la presenza di un altro ex doriano: Ervin Zukanovic. Il difensore bosniaco è sbarcato alla volta di Istanbul nella passata stagione dopo l'ultima esperienza alla SPAL. Nel suo primo anno in Super Lig 17 presenze e 3 reti.

Risalendo il campo sino al reparto in mediana, la compagine che l'anno scorso ha chiuso all'ottavo posto nella massima serie turca si è assicurata anche le prestazioni di Lucas Biglia e Andrea Bertolacci. Dal rossonero Milan al rossonero Karagumruk per regalarsi una nuova esperienza di vita.

Il play argentino, nel suo primo anno ha giocato 35 partite ergendosi subito a punto fermo in dotazione al tecnico Farioli. Bertolacci, invece, è sbarcato alle soglie dell'anno 2021 ritagliandosi da subito uno spazio importante. A chiudere la lista ecco Fabio Borini, probabilmente il miglior colpo operato dai vertici del club statistiche e rendimento alla mano.

Arrivato a dicembre, l'ex Milan e Liverpool, ha giocato 20 partite finendo per 9 volte sul tabellino dei marcatori. Un biglietto da visita niente male alle porte di un campionato dove l'imperativo sarà sicuramente quello di incrmeentare il bottino.

A loro si unirà anche Benatia, uno che ha navigato per larghi tratti di carriera ai vertici del calcio europeo. La sua esperienza sarà fondamentale per la crescita del rampante di un club sempre più in salsa tricolore.