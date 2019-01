Il Guingamp elimina il PSG in Coppa? 9-0 vendicativo in campionato

Eliminato dal Guingamp in Coppa di Lega, il PSG ha demolito il malcapitato fanalino di coda con nove reti: triplette per Mbappe e Cavani.

Recita il saggio: vuoi essere felice per un istante? Vendicati. Vuoi essere felice per sempre? Perdona. Eliminato dalla Coppa di Lega, il PSG ha forse perdonato il Guingamp, ma di certo si è anche vendicato in campionato. Una furia implacabile ha travolto i rossoneri nella 21esima giornata di Ligue 1: 9-0 e tridente di Tuchel scatenato come non mai.

Non c'è stata storia al Parco dei Principi, dove la squadra parigina, ancora imbattuta in campionato e già arrivata a quota sessantuno reti messe a segno nonostante le due gare ancora da recuperare, ha demolito il Guingamp cancellato almeno per una sera la clamorosa eliminazione di Coppa. Un PSG senza pietà, deciso a mettere una pietra sul passato.

Tripletta per Cavani, tripletta per Mbappe, doppietta per Neymar. In più due assist per l'uruguagio e uno a testa per gli altri due componenti dell'attacco del PSG, decisi a mettere in chiaro ancora una volta come l'addio alla coppa non sia stato solo un incidente di percoso, ma bensì un clamoroso incidente di percorso.

E' impensabile da dire, ma già qualche anno fa, dunque non solo in pieno calcio moderno, ma appena nel 2016, il PSG vinse un'altra partita per 9-0, quella contro il Troyes. Allora a dominare fu Ibrahimovic con un poker di reti, ma fu anche protagonista Cavani con una doppietta.

Buffon non ha subito nemmeno un tiro in porta, mentre il PSG ha trasformato i dodici scoccati verso la porta del malcapitato Caillard in nove reti. Si trattava comunque del testacoda di Ligue 1 e certamente non di una sfida tra pari valori, neanche lontanamente vicini.

Eppure il calcio nell'ultimo mese ha regalato una di quelle storiche sorprese, portanto il Guingamp ad eliminare il PSG dalla Coppa di Lega francese, prima di tornare alla realtà gigantesca e mortale dei fatti, dove chi ha più soldi, i migliori giocatori e maggiori possibilità, schiaccia il più debole.

A tredici punti dal Lille secondo, il PSG può portarsi a +19 una volta che veranno recuperate le due gare posticipate. Ogni gara che passa separa Mbappe e compagni dal titolo artimetico, che a questo punto potrebbe battere ogni record. Oramai poco interessanti per i tifosi. Si punta alla Champions, unico vero obiettivo. Il resto, compresa la vendetta, è mero contorno.