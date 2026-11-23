Il ritorno alla vittoria del Napoli, seppure solo di misura e senza brillare particolarmente contro il Torino, è stato offuscato dalle pessime notizie che arrivano ancora una volta dall'infermeria e privano Allegri di una pedina importante per parecchio tempo.
Stiamo ovviamente parlando di Antonio Vergara, che durante l'anticipo della dodicesima giornata di campionato è uscito tra le lacrime dopo pochi minuti a causa di un infortunio che è sembrato subito piuttosto serio. E che ora potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato di gennaio.
L'INFORTUNIO DI VERGARA
Schierato titolare da Allegri per la seconda partita consecutiva in campionato contro il Torino, Vergara è uscito in lacrime già prima del quarto d'ora ed è stato consolato dai compagni. Gli esami strumentali svolti lunedì 23 novembre hanno però confermato i peggiori timori del giocatore e del Napoli.
Vergara ha infatti riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero, dunque, saranno inevitabilmente lunghi. Anzi lunghissimi. Si parla di uno stop di almeno tre mesi ma che potrebbe allungarsi ulteriormente anche per evitare pericolose ricadute.
Allegri, in ogni caso, non riavrà a disposizione Vergara prima di marzo 2027. E questo apre a nuovi scenari anche sul mercato dove il Napoli potrebbe muoversi già a gennaio per rinforzare soprattutto l'attacco.
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COSA SUCCEDE A GENNAIO: I POSSIBILI OBIETTIVI
In realtà, già prima del grave infortunio di Vergara, nei piani del Napoli c'era qualche movimento importante nel reparto offensivo. Molto ovviamente dipenderà anche dalle possibili uscite, prima tra tutte quella ventilata ormai da settimane di Kevin De Bruyne.
Sul belga c'è il forte interessamento del PSV che cercherà di sfruttare qualche attrito tra l'ex City e la piazza per convincerlo a trasferirsi in Olanda già a gennaio. Il Napoli, davanti ad una buona offerta, non alzerebbe le barricate anche per liberarsi di un ingaggio particolarmente pesante per un giocatore che ha già compiuto 35 anni.
In partenza poi potrebbe esserci Lorenzo Lucca. L'ex Udinese non sta sfruttando al meglio le occasioni che Allegri gli ha concesso in questo inizio di stagione. E se la situazione non dovesse cambiare sembra difficile che possa concludere la stagione al Napoli anche per questioni ambientali. Da valutare infine la posizione di Noa Lang, beccato dai tifosi al 'Maradona' ma tra i migliori nelle ultime uscite e molto apprezzato da Allegri.
E invece chi potrebbe arrivare al Napoli a gennaio? L'obiettivo sarebbe l'acquisto di una seconda punta o un esterno offensivo che possa affiancare Hojlund. L'identikit sembra quello di Sebastiano Esposito, che sta facendo piuttosto bene al Sassuolo ed è ormai entrato stabilmente nel giro della Nazionale di Mancini. Il Napoli però dovrà trovare un accordo col Cagliari, ovvero il club che detiene ancora il cartellino dell'attaccante.