Il grande gesto di Neymar: cede il premio di MOTM a Choupo-Moting

Neymar è stato nominato dalla UEFA miglior giocatore di Atalanta-PSG, ma in diretta ha voluto consegnare il premio a Choupo-Moting.

Una serata da incorniciare e ricordare per tutta la vita per tutto il , ma soprattutto per Eric Maxim Choupo-Moting, l'eroe della sfida contro l' che con il suo goal ha mandato i parigini in semifinale.

El ENORME gesto de Neymar 🤩 Le cedió su reconocimiento del 'Hombre del Partido' a Choupo-Moting 🔝 pic.twitter.com/V7DyzyDlfa — Goal en español (@Goal_en_espanol) August 12, 2020

Mattatore della partita per il PSG, però, è stato sicuramente Neymar, che ha trascinato i suoi ed ha sempre dato quel qualcosa in più tecnicamente alla squadra. Motivo per cui a fine partita il brasiliano è stato nominato migliore in campo dalla UEFA.

Ma in diretta, Neymar ha voluto consegnare il suo premio di MOTM (Man of the match) proprio a Choupo-Moting: un grande gesto da parte di Neymar, che sicuramente cementa ancora di più lo spirito di squadra già apparso molto evidente al PSG ieri sera.

"Oggi ho sentito che non abbiamo perso fiducia e speranza. Neymar ha fatto una partita straordinaria, ma non ha avuto la possibilità di segnare purtroppo per lui, nonostante 2,3 occasioni avute".

Queste le parole di Choupo-Moting in conferenza stampa al termine della partita.