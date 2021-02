Il Granada accoglie il Napoli ricordando Maradona... in biancorosso

Nel 1987, Diego Armando Maradona giocò una gara amichevole con il Granada, quando ancora indossava la maglia del Napoli.

Anche Granada-Napoli nel ricordo di Diego Armando Maradona. Come tante gare dalla triste scomparsa del Pibe avvenuta nel 2020, anche la sfida di Europa League ha visto l'omaggio all'ex fuoriclasse azzurro. Con un piccolo passato anche al club spagnolo.

Maradona, infatti, vestì la casacca del Granada nel 1987, dopo il prestito del fratello Lalo al team spagnolo. L'accordo prevedeva che i due, oltre a Hugo, sarebbero scesi in campo in biancorosso per un'amichevole, andata in scena a novembre.

La gara si giocò durante una pausa della Serie A, con il Malmo di Roy Hodgson come avversaria. 3-2 in favore del Granada, con rete di Diego Armando su punizione, ma anche con il centro di Lalo. Nessun goal per Hugo, all'epoca in maglia Ascoli. In quell'occasione Maradona indossò la maglia numero 9, lasciando il 10 al fratello Lalo.

¡Bienvenidos a #Granada, @sscnapoli!



Un trocito de nuestra historia que compartimos con vosotros.



Un pezzo della nostra storia che condividiamo con voi.



¡Maradona ETERNO! #GranadaNapoli #UEL pic.twitter.com/mmqBsRxpWi — Granada CF (@GranadaCdeF) February 18, 2021

Ricordando la giornata di 34 anni fa, il Granada ha così accolto il Napoli sui social con una foto di Maradona in cui indossa entrambe le casacche:

"Benvenuto a Granada, Napoli. Un pezzo della nostra storia che condividiamo con voi. Maradona ETERNO!".

Sul campo però non un'accoglienza positiva da parte del Granada: subito due reti contro il Napoli e azzurri costretti a rincorrere.