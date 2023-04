Il Giudice Sportivo infligge un turno alla Curva della Lazio con sospensiva: Mourinho ‘salva’ la Roma

Il Giudice Sportivo ha deciso per la chiusura per un turno della Curva della Lazio a seguito di quanto accaduto nel derby: pena sospesa.

Mano pesante del Giudice Sportivo con la Lazio a seguito di quanto accaduto lo scorso 19 marzo in occasione del derby con la Roma.

E’ stata infatti inflitta una giornata di squalifica alla Curva Nord, rea di aver intonato ‘cori beceri ed offensivi di matrice anche religiosa’.

La Lazio tuttavia non dovrà fare a meno della propria Curva nella prossima sfida di campionato poiché, come si evince dal comunicato emesso, la sanzione è stata sospesa per un anno.

“Delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori. Dispone, per i motivi suddetti, la sospensione della pena per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28, comma 7, CGS con l’esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”.

Una multa di 8mila euro è stata invece inflitta alla Roma a seguito dei cori discriminatori rivolti a Dejan Stankovic in occasione di Roma-Sampdoria che si è giocata lo scorso 2 febbraio.

A rendere la sanzione meno pesante è stato anche l’operato di José Mourinho che, con ampi gesti, aveva chiesto alla ai tifosi assiepati in Curva Sud di fermarsi.

“Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ROMA per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati nella Curva Sud, all'8° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria; sanzione attenuata perché il coro, dopo l'intervento fattivo del proprio allenatore, non si è ripetuto”.