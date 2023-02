Il giocatore più martoriato d'Europa: Vazquez ha subito oltre 100 falli

Nei maggiori cinque tornei e rispettive seconde serie, nessuno ha subito più falli del giocatore del Parma: neanche Vinicius e Neymar.

Escludendo il Frosinone in fuga verso la Serie A, la B 2022/2023 non è mai stata così tanto equilibrata. Ogni giornata può cambiare drasticamente la zona playoff e quella playout, con diverse squadre veleggianti tra una e l'altra. Un torneo top, senza esclusioni di colpe. Pregno di goal spettacolari, ma anche di colpo proibiti. Basti pensare che il giocatore con più falli subiti arriva proprio dalla cadetteria italiana.

Parliamo di Franco Vazquez, giocatore del Parma ed ex Nazionale azzurro. L'italo-argentino, che in carriera è sceso in campo anche con l'Albiceleste, prima di virare per l'Italia (con la numero 10) è il primo giocatore dei massimi cinque campionati europei e rispettive seconde serie per numero di falli.

Vazquez è di fatto l'unico ad essere in tripla cifra: 104 falli subiti nel corso della stagione. Oltre i 100, una cifra a cui si sta avvicinando Vinicius Jr, campione del Real Madrid che in Liga ha subito già 84 falli.

In Serie B la distanza tra Vazquez e i colleghi è decisamente ampia, considerando che nessuno ha subito più di 70 falli: nè Di Mariano, nè Cerri, nè Esposito.

Relativamente ai massimi campionati, detto di Vinicius, il giocatore con più falli subiti è guarda caso il compagno di Nazionale, Neymar: un altro attaccante tecnico, fermato con le cattive più di una volta. Al pari del brasiliano la sorpresa è Téji Savanier, francese in forza al Montpellier.

Vazquez, dopo gli anni a Palermo in Serie A e le stagioni tra Champions ed Europa League in maglia Siviglia, ha firmato col Parma nel 2022, giocando la miglior stagione di sempre in termini realizzativi: 14 goal. Ai quali si aggiungono i 7 dell'attuale annata.

Fermarlo è difficile, molto difficile: un giocatore di categoria superiore. Semplicemente.

Relativamente alla Serie A, invece, il giocatore che ha subito più falli è Mattia Zaccagni, arrivato a 64. Nella top tre anche Success dell'Udinese con 62 e un altro biancoceleste, Milinkovic-Savic.