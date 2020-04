Il 'giallo' Foggia-Marchini al Cagliari: dallo scontro in allenamento al Tribunale

Prima lo scontro in allenamento, poi l'aggressione in un bar, infine il processo in Tribunale: ricostruiamo il giallo 'Foggia-Marchini' a Cagliari.

Oggi Pasquale è il Direttore sportivo del , che, sotto la guida di Pippo Inzaghi, ha dominato il campionato di Serie B prima della sospensione per l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. Davide Marchini, invece, finita la carriera di giocare, ha intrapreso quella di allenatore.

All'epoca dei fatti che vi raccontiamo, e che risalgono alla stagione 2007/08, però, entrambi erano giocatori del . Marchini era arrivato in Sardegna nel gennaio dell'anno precedente, e aveva dato un buon contributo per la salvezza della squadra rossoblù con 17 presenze e 3 goal, fra cui una doppietta rifilata alla di Spalletti.

Foggia, invece, esploso nell' , dopo l'acquisto da parte della si era confermato nella Reggina di Mazzarri e rappresentava il grande colpo del calciomercato estivo dei sardi assieme ai prestiti dei due attaccanti Matri e Acquafresca.

Altre squadre

IL CAGLIARI DI GIAMPAOLO E LA RIVALITÀ FOGGIA-MARCHINI

I rossoblù sono reduci da una salvezza molto sofferta ottenuta nella stagione precedente, che aveva visto l'esonero provvisorio del tecnico Marco Giampaolo e l'arrivo in panchina in primavera di Franco Colomba, poi a sua volta esonerato con il ritorno del tecnico di Bellinzona nel finale, e un quanto mai sudato 17° posto.

Negli ultimi sei mesi di quella stagione Davide Marchini si era ritagliato il suo spazio come tornante di destra. Ma l'arrivo di Foggia e la conferma di Michele Fini e Antonino D'Agostino rendevano ora la concorrenza particolarmente agguerrita per quel ruolo.

Giampaolo in particolare, che viene confermato in panchina, è colpito dalle indubbie qualità tecniche del 'folletto' napoletano, formatosi nelle Giovanili del , e lo schiera titolare nel suo 4-4-2 come esterno destro a piede invertito (Foggia è infatti un mancino naturale). Sempre a piede invertito sulla sinistra il tecnico preferisce utilizzare Fini o D'Agostino.

Inizia il campionato 2007/08 e Marchini è di fatto una riserva e colleziona quella che sarà la sua unica presenza stagionale nella sconfitta interna con il del 23 settembre 2007, subentrando nella ripresa a Parola e venendo utilizzato da esterno sinistro.

L'inizio di Foggia è all'opposto travolgente: il nuovo acquisto impressiona al San Paolo contro il e sigla su rigore la rete della vittoria dei sardi per 2-0, poi manda in tilt la difesa della al Sant'Elia e nonostante una vittoria ospite per 3-2 maturata al 90', lascia la sua impronta con una doppietta dal dischetto.

Tutto lascia pensare ad una grande stagione per lui, che viene anche convocato in Nazionale da Donadoni, e per il Cagliari, ma le cose andranno diversamente. Giampaolo, a causa dell'involuzione della squadra e dei risultati negativi, sarà esonerato, con la squadra che sarà affidata prima a Nedo Sonetti, poi a gennaio a Davide Ballardini, che riuscirà a salvarla grazie a un clamoroso girone di ritorno, mentre a livello personale proprio le tensioni con Marchini conosceranno un'escalation imprevedibile il 24 ottobre 2007.

LO SCONTRO IN ALLENAMENTO

Il Cagliari, sotto gli occhi di Marco Giampaolo, si allena come di consueto nel Centro sportivo di Asseminello. Foggia, che sta attraversando uno splendido momento di forma, esagera, punta Marchini, che gioca nella squadra avversaria, e lo irride con un tunnel. L'ex Triestina, senza troppi complimenti, lo stende. I due vengono alle mani, e sono separati, qualcuno dice a fatica, dai compagni di squadra.

Giampaolo capisce che gli animi sono troppo surriscaldati e decide di sospendere la seduta. Tutto fa pensare che la questione sia finita lì, secondo il vecchio adagio che vuole che "le cose di campo devono restare in campo".

Invece, sarà solo l'inizio, perché 5 giorni dopo, il 29 ottobre, Marchini sarà oggetto di una violenta aggressione al bar ristorante 'Caffè Agorà' di Cagliari, nel centro del capoluogo, dove si era recato a pranzo assieme a Robert Acquafresca.

L'AGGRESSIONE A MARCHINI

Marchini e Acquafresca si trovano dentro il bar-ristorante. Dopo qualche minuto sopraggiungono anche Pasquale Foggia e un suo amico, tale Marco Marzano, un trentunenne napoletano ospite in quei giorni del calciatore del Cagliari. Quando gli altri commensali escono all'esterno del locale, Marchini viene aggredito da Marzano, che gli rimprovera lo scontro in allenamento e gli sferra un pugno sul naso.

Non contento, afferra una sedia e la brandisce contro Marchini, colpendolo alla mano e al braccio mentre l'ex giocatore della Triestina cercava di difendersi. A quel punto Marchini riesce a uscire dal locale, inseguito dal suo aggressore, ancora con la sedia in mano. Marzano la scaglia contro il calciatore ma finisce per colpire un auto in sosta.

Per il grave episodio, Marchini, accompagnato da un altro compagno di squadra, Alessandro Budel, viene portato in ospedale, dove gli vengono applicati dei punti per una ferita lacero-contusa alla mano sinistra. Inizialmente la notizia non è fatta trapelare. Giampaolo, sentito lo spogliatoio, decide di non convocare Foggia per la trasferta di Bergamo contro l'.

Successivamente però la società rossoblù decide di tutelare Foggia e di mettere Marchini fuori rosa, che di fatto non vedrà più il terreno di gioco in tutto il resto della stagione.

L'ACCUSA

Marchini naturalmente non sta a guardare e cita il Cagliari e Pasquale Foggia per mobbing davanti alla Procura Federale, avviando al contempo le pratiche per denunciare l'accaduto anche innanzi alla Giustizia ordinaria. Vengono così aperti due procedimenti, uno sportivo, uno penale. Il 5 dicembre, le memorie dell'accusa, contenute in un documento curato dall'avvocato Piero Olla del foro di Cagliari, sono rese note da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Il giorno 24/10/2007 il Marchini durante una partita di allenamento, come normalmente capita, si è scontrato con il proprio compagno Pasquale Foggia. I protagonisti si sono scambiati qualche insulto, e forse anche qualche 'carezza', tant'è che il loro comportamento ha indotto l'allenatore a sospendere l'allenamento. L'episodio è stato ritenuto da tutti normale dato l'agonismo, tanto è vero che la stessa società ha ritenuto di non dover assumere nei confronti dei protagonisti, neanche la sanzione dell'ammonizione scritta. Dell'episodio non se ne è più parlato per qualche giorno, anche se il Marchini è stato oggetto di sguardi non certo di benevolenza da parte del Foggia, che si limitava a dire ai compagni 'vedrete cosa succederà lunedì' ". "E veniamo quindi al fatidico lunedì 29/10/2007. Alle ore 13.00-13.30 circa, il Marchini e il collega Robert Acquafresca si trovavano all'interno del bar ristorante "Caffè Agorà" di Cagliari via Grazia Deledda 45. Dopo qualche minuto è entrato anche il calciatore Pasquale Foggia, il quale, pur avendo mantenuto nei giorni precedenti un grande distacco nei confronti del Marchini, sino a negargli il saluto, ha chiesto di potersi sedere allo stesso tavolo. Il Marchini, considerando tale richiesta alla stregua di una riappacificazione, si è dimostrato ben lieto di ospitare al proprio tavolo il Foggia, che quindi vi prendeva posto sedendosi di fronte". "Rimaneva quindi libero il posto a fianco del Marchini, quando dopo pochi secondi si presentava un signore dalla stazza molto robusta e dallo spiccato accento napoletano, noto col nome di 'Marco', ma altrettanto noto come amico del Foggia, tanto è vero che erano stati visti insieme a Napoli in occasione della prima di campionato. Questi, dopo essersi seduto accanto al Marchini, si rivolgeva verso quest'ultimo chiedendogli perché durante l'allenamento di qualche giorno prima si fosse permesso di colpire il proprio 'amico Pasquale', riferendosi al Foggia". "Il Foggia, a questo punto, si alzava e lasciava il tavolo, facendo un cenno al collega Acquafresca perché lo seguisse fuori, in modo da lasciare soli all'interno del locale "il Marco" ed il Marchini. Ed è a questo punto che il napoletano si è avventato contro il Marchini, sferrandogli un violento pugno sul naso. E mentre l'offeso si alzava e cercava di difendersi coprendosi il viso, l'aggressore, brandendo la sedia sulla quale era prima seduto il Marchini, si avventava contro quest'ultimo, cercando di colpirlo con violenza alla testa, e ferendolo invece alla mano ed al braccio con i quali cercava di difendere il volto per evitare i ripetuti colpi di sedia. Quindi il Marchini guadagnava l'uscita, seguito dall'aggressore, che ancora brandendo la sedia, la scaraventava contro il Marchini, andando però a colpire una macchina in sosta. Erano presenti all'esterno del locale, oltre ad alcune persone sconosciute al Marchini, anche il Foggia e Acquafresca". "Dell'episodio il Marchini informava immediatamente per telefono il proprio genitore, il quale riusciva a mettersi in contatto con il preparatore atletico sig. Maurizio Di Renzo, che evidentemente informava la società. La quale società non è che abbia pensato a tutelare l'aggredito Marchini, perché il massimo che ha ritenuto di fare è stato quello di evitare che l'episodio trapelasse". "L'episodio, di un’enorme gravità, ha suscitato immediatamente un certo disagio nel gruppo degli atleti del Cagliari, alcuni dei quali, capeggiati dal capitano Diego Lopez, andarono anche in ospedale ove il Marchini si era recato accompagnato dal compagno Alessandro Budel. Qui il Marchini è stato medicato dal prof. Salvi, che guarda caso è uno dello staff sanitario della società e che gli ha suturato una ferita lacero contusa alla mano sinistra, con alcuni punti. Marchini non ha ancora ricevuto il referto".

LE POSIZIONI DELLA DIFESA

Marchini accusa dunque il Cagliari di essere a conoscenza della situazione e Foggia di essere il mandante delll'aggressione. La società rossoblù pubblica allora un comunicato nel quale smentisce duramente la ricostruzione del giocatore, dichiarandosi totalmente estranea ai fatti.

"Preso atto delle notizie pubblicate in data odierna, dagli organi di stampa, relative ad una presunta lite tra i tesserati Davide Marchini e Pasquale Foggia, comunica quanto segue. L’episodio citato dal calciatore Marchini, peraltro nell’ambito di un procedimento giustiziale avente oggetto ben diverso, non comprendendosi le reali finalità di tale divulgazione rispetto alla sede naturale, vede la società in posizione del tutto super partes, essendo, per di più, lo stesso episodio, stato collocato dal Marchini in un bar del centro città, fuori dal Centro Sportivo 'Ercole Cellino', ove la prima squadra svolge la propria attività, né è stato riferito ai dirigenti da alcun tesserato". "La Cagliari Calcio S.p.a., pertanto, non era al corrente, né poteva esserlo, della vicenda, non rispondendo al vero il fatto che 'il preparatore atletico Sig. Maurizio Di Renzo evidentemente informava la società'. In ogni caso, onde chiarire definitivamente la posizione del club, assolutamente estranea e non intrusiva nei rapporti personali dei propri tesserati, ciò a maggior ragione ove sia impegnato il coinvolgimento di non meglio generalizzati 'amici', nemmeno tesserati, si comunica che, qualora l’autorità giudiziaria accerti qualsivoglia responsabilità, i colpevoli saranno severamente perseguiti, anche sul piano disciplinare".

"Sono inaccettabili, tuttavia, - conclude la nota del club - strumentalizzazioni tese a destabilizzare l’ambiente, ipotizzando coinvolgimenti o connivenze societarie, nonché a diffondere un’immagine distorta della squadra, specie in una fase della stagione in cui assumono fondamentale importanza la coesione e la serenità del gruppo di lavoro. Quanto alle affermazioni del legale del Marchini, che, lo si ripete, esulano totalmente dalle contestazioni rivolte al calciatore della Cagliari Calcio S.p.a., oggetto di un procedimento arbitrale, si diffida chiunque dall’attribuire al club ruoli e/o comportamenti ad esso estranei, precisando sin d’ora che la società si tutelerà avanti agli organi competenti per il ristoro delle proprie ragioni e della propria immagine".

Lo stesso Foggia, interrogato sull'accaduto, negherà sempre ogni responsabilità sull'aggressione, minimizzando sullo scontro di pochi giorni prima in allenamento.

"Si trattò solo di un litigio durante l'allenamento. Un tunnel di troppo e io e Marchini ci prendemmo a calci. A separarci furono i compagni".

E anche Robert Acquafresca, compagno di squadra di Foggia e Marchini, citato dall'accusa come testimone oculare dei fatti, pur ammettendo la sua presenza nel bar-ristorante 'Caffè Agorà', ha sempre voluto puntualizzare la sua posizione.

"Io non ho visto molto - dichiarò al programma Mediaset 'Le Iene' - proprio in quel momento mi ero spostato fuori per fare una telefonata, ricordo però che vidi Marchini uscire di corsa dal bar e un uomo che lo inseguiva scagliandogli addosso una sedia".

PROCESSI E SENTENZE

I due processi, quello sportivo e quello penale, procedono parallelamente seguendo il proprio iter e le proprie sedi: nel primo caso quella della Procura Federale, nel secondo, invece, il Tribunale di Cagliari.

La sentenza del procedimento sportivo arrivano già nel febbraio 2008: Pasquale Foggia e il Cagliari vengono pienamente assolti dal Procuratore federale per assenza di prove.

'Il Procuratore federale, esaminate le risultanze istruttorie, - si legge nella nota della Federcalcio - ha disposto l'archiviazione del procedimento inerente il presunto comportamento antiregolamentare del Cagliari in ordine al mancato accesso del calciatore Marchini al campo di allenamento, nonchè in ordine all'aggressione subita dal Marchini in un locale pubblico in data 29.10.2007 ad opera di soggetto non identificato, stante la mancanza di elementi di prova sufficienti in ordine a eventuali responsabilità disciplinari attribuibili a tesserati".

Tempi più lunghi per il procedimento penale, che vede sfilare presso il Tribunale isolano i vari protagonisti della vicenda, inclusi il tecnico Marco Giampaolo, Robert Acquafresca e Alessandro Budel.

In questo nel 2013 il Giudice di Pace di Cagliari ha condannato per 'lesioni' l'amico di Pasquale Foggia, Marco Marzano, al pagamento di mille euro di multa, seimila euro di provvisionale (mentre Marchini ne aveva chiesti 200 mila), tremila euro di spese legali, più il risarcimento dei danni morali e materiali.

In quella stagione 2007/08, Pasquale Foggia colleziona in tutto 33 presenze e 5 goal, continuando ad essere utilizzato anche da Sonetti e Ballardini. Sia lui, sia Marchini, fuori rosa per tutto il resto dell'anno, in estate c'è l'addio alla Sardegna.

Foggia non è riscattato e fa ritorno alla Lazio, proprietaria del cartellino, giocando ancora diversi anni ad alti livelli con i biancocelesti e la , prima di chiudere la carriera con una breve esperienza in Dubai e con la in Lega Pro. Marchini, invece, giocherà ancora in con e , prima di scendere nelle categorie inferiori e ritirarsi nel 2014 dopo alcune esperienze fra i Dilettanti.