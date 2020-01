Il gesto di Cristiano Ronaldo: rincuora Zaniolo dopo l'infortunio

L'attaccante della Juventus ha voluto esprimere la propria vicinanza al giocatore della Roma prima dell'uscita in barella.

La notizia peggiore per i tifosi della , la Nazionale azzurra e ovviamente lo stesso Nicolò Zaniolo. Il giovane centrocampista della Roma ha infatti rimediato la rottura del crociato e dovrà operarsi nella giornata di lunedì, costringendolo a saltare il resto della stagione di e quasi sicuramente anche l'Europeo.

Un infortunio al ginocchio che è apparso subitro grave, visto l'urlo di Zaniolo nel chiedere il cambio alla panchina giallorossa. In lacrime il ventenne, portato fuori dal campo in barella e dunque a Villa Stuart per gli accertamenti che hanno confermato il grave k.o.

Prima dell'uscita in barella, Cristiano Ronaldo ha provato a rincuorare Zaniolo avvicinandosi a lui e dedicandogli una carezza, immortalata dai fotografi per uno scatto scelto anche dallo stesso Nicolò per il proprio post su Instagram dopo la gara.

Un gesto di sportività e solidarietà verso un campioncino appena ventenne, che dovrà stare fermo per mesi nel momento più importante della sua crescita calcistica.

Anche l' ha voluto esprimere il proprio sostegno per il ragazzo, passato proprio dal settore giovanile dei nerazzurri.

Domani saremo tutti con te Nicolò! 💪 https://t.co/t7q8KQdXKH — Inter (@Inter) January 12, 2020

Cerca di andare avanti al termine della gara, Fonseca, tecnico della Roma: