Rivoluzione Genoa: da Caicedo ad Hernani, pronte 4 cessioni

Dopo aver chiuso con un pareggio incoraggiante contro l'Atalanta un girone d'andata che di positivo ha avuto veramente poco, il Genoa è a lavoro per sistemare le cose con l'avvento del nuovo anno.

I rossoblù, dopo aver sostituito Ballardini con Shevchenko, hanno raccolto solo due punti nelle ultime sette partite giocate. Un bottino decisamente magro, per quanto ci sia l'attenuante di aver incontrato tante big come Juve, Atalanta, Lazio e Roma.

Per questo motivo, la nuova dirigenza genoana sta lavorando per rinforzare la squadra e consegnare al tecnico ucraino nuove soluzioni.

Si inizia però dalle uscite: sul taccuino dei partenti sono segnati i nomi di Hernani e Touré, oltre ai due ex laziali Caicedo e Fares.

In bilico c'è anche l'attaccante Caleb Ekuban. Chiamato per ringiovanire l'attacco del Genoa, il ghanese non ha convinto fino in fondo.

Resterà in Liguria invece Domenico Criscito. Il capitano rossoblù ha ricevuto una corposa offerta dal Toronto, in MLS. Proposta rispedita però al mittente, sottolineando la volontà di aiutare il Genoa in un momento difficile.