Il Genoa cerca rinforzi in attacco: si valuta il ritorno di Piatek

Chiuso il 2021 con risultati tutt'altro che favorevoli, il Genoa ora cerca riscatto con l'anno nuovo. Attualmente al diciottesimo posto in classifica, i rossoblù sono a -5 dallo Spezia.

La cura Shevchenko non ha fin qui portato gli effetti sperati, con soli due punti raccolti in 7 partite disputate con il nuovo allenatore.

A mancare sono soprattutto i goal. Per questo motivo il Genoa, come riferisce Sky Sport, sta valutando il ritorno di Krzysztof Piatek.

L'attaccante polacco, attualmente in forza all'Herta Berlino, ha vissuto con la maglia rossoblù uno dei suoi migliori momenti in carriera, segnando 19 goal in 21 partite.

Cercato anche dal Torino, a frenare il ritorno in Serie A è il peso dell'ingaggio percepito con il club di Bundesliga.