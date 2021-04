Il futuro di Frimpong: "Attore porno o comico"

Era una delle grandi promesse dell'Arsenal all'inizio dello scorso decennio, Emmanuel Frimpong. Dopo tanti infortuni, però, il centrocampista ghanese si è ritirato ad appena 27 anni dopo un carriera tra Inghilterra, Svezia, Cipro e Russia pregna di problemi fisici. A due anni dopo l'addio al calcio, c'è l'idea per il futuro.

Frimpong, che ha chiuso la carriera all'Ermis Aradippou FC nel campionato cipro, sta pensando infatti ad un carriera nel mondo dello spettacolo. In quale contesto? Scelte 'leggermente' diverse per il classe 1992, che punta ad essere un comico o un pornoattore.

Intervistato da sport24.ru, Frimpong ha raccontato diversi aneddoti della sua carriera e parlato del suo possibile futuro:

"Voglio andare a Ufa e recitare nel porno con 20 ragazze tartare. Ho suggerimenti? Sì tanti, mi scrivono e chiedono di venire. Il problema è che non ho i soldi per il biglietto...".

Frimpong è nato in Ghana ma si è trasferito a Londra giovanissimo. La Russia era un solo un paese lontano, sposato solamente nel 2014 per un triennio, con l'Ufa prima e l'Arsenal Tula poi:

"Ora sto pensando di diventare un comico. Penso che molte persone verrebbero al mio spettacolo. Nessuno è bravo come me".

L'idea del porno attore è viva, ma non è l'unica:

Sicuramente Frimpong ha il dono nel racconto, come quello del suo arrivo in Russia:

"Quando sono arrivato a Ufa, sono rimasto scioccato di un’atra cosa: in Russia i calciatori sono sempre in forma ma la verità è che la mattina bevono vodka e poi corrono come Usain Bolt".