Il Friburgo saluta il suo storico stadio: di Grifo l'ultimo goal segnato

Ė del centrocampista azzurro l’ultimo goal nella vecchia casa del club tedesco, che chiude dopo 67 anni.

In un’estate che ci ha visto protagonisti assoluti nello sport, c’è un po’ di Italia anche in una storia che con il nostro Paese c’entra ben poco.

Contro l’Augbsurg, l’esterno italiano Vincenzo Grifo ha infatti messo a segno l’ultimo storico goal del Friburgo allo Schwarzwald-Stadium, lo storico impianto che chiude i battenti 67 anni dopo la sua inaugurazione.

Il tutto sotto gli occhi commossi di Christian Streich, bandiera in campo prima e in panchina poi del Friburgo. Dopo la partita, il tecnico è andato anche in curva a cantare insieme ai tifosi.

Situato nei pressi della Foresta Nera, l’arena ha ospitato per ben 360 volte gare di Bundesliga che hanno coinvolto il club bianconero. Tra gli altri segni particolari dello Schwarzwald c’è il fatto di essere. Il Friburgo si sposterà ora all'Europa-Park Stadion.