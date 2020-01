Il fratello di Insigne squalificato per 4 turni: "Minacce di morte all'arbitro"

Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, capitano del Napoli, è stato squalificato per 4 turni in promozione campana: "Mi sono sentito minacciato".

Mentre Lorenzo si sta ritrovando in campo dopo una prima parte di stagione, nella famiglia Insigne c’è qualcuno che invece non vive un momento felice: si tratta di Antonio Insigne, fratello di Lorenzo, che gioca nel Villa Literno in Promozione campana.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Il fratello maggiore del capitano del , classe 1988, è stato infatti squalificato per 4 turni per quanto accaduto nella sfida contro i Boys Caivanese. Ovvero: offese e minacce di morte verso l’arbitro, come riportato nel referto dopo una partita ricca di polemiche.

La società è scesa in difesa del giocatore, con un lungo comunicato in cui venivano negate tutte le accuse.

Lo stesso Antonio Insigne a 'Sport Campania' ha raccontato la sua versione dei fatti, affermando di non aver mai minacciato l'arbitro.

"In quanto capitano e quindi legittimato, sono andato dall'arbitro spiegandogli che, secondo me, aveva sbagliato il modo di interpretare la giocata e lui sentendosi forse scavalcato in competenze, ha estratto il giallo anche verso di me. Ho insistito chiedendogli il perchè del giallo, ma lui con tono minaccioso ha replicato dicendo che se non fossi rimasto zitto mi avrebbe cacciato fuori".

Da lì i toni si sarebbero ulteriormente alzati, ma senza ad arrivare a insulti e minacce, secondo la versione raccontata da Antonio Insigne.