Il fratello di Higuain: "Nostra madre ha il cancro". Poi cancella il tweet

Nicola Higuain, fratello e agente di Gonzalo, parla su Twitter e chiede rispetto per la madre malata, salvo poi rimuovere il tweet.

Vi abbiamo raccontato la 'fuga' di Gonzalo Higuain dall'Italia, per volare in dalla madre malata. Dopo un paio di giorni di silenzio da parte della famiglia, oggi esce allo scoperto Nicola Higuain, fratello e agente di Gonzalo.

Direttamente dal suo profilo Twitter, Nicola Higuain ha chiarito l'evento, chiedendo anche rispetto per la madre malata. Ma l'agente del Pipita ha cancellato il tweet poco dopo...

"Nostra madre ha un cancro da quattro anni e anche adesso continua la sua lotta. Chiediamo un po' di rispetto e considerazione".

Il fratello di Gonzalo Higuain si riferisce ovviamente alle prime voci emerse dalla vicenda, che volevano il calciatore della in fuga dall' per tornare in patria. Ma adesso è tutto più chiaro: il Pipita è volato per stare accanto alla madre in questo difficile momento.