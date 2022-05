Il Fluminense vince 10-1 ma non basta: eliminato nonostante la vittoria da record

Nonostante il successo roboante, che segna il nuovo record della competizione, il club brasiliano è stato eliminato dalla Copa Sudamericana.

La vittoria più larga della storia della Copa Sudamericana non è bastata. Nonostante i 10 goal realizzati, il Fluminense non è riuscito ad accedere agli ottavi di finale. Una beffa incredibile per il club brasiliano, che saluta la competizione al termine della fase a gironi.

Nella notte è andato in scena l'ultimo turno dei raggruppamenti. Il successo nettissimo sull'Oriente Petrolero non è bastato al 'Tricolor' per conquistare un posto tra le prime sedici squadre della competizione.

Il successo per 4-0 degli argentini dell'Union Santa Fe in Colombia, sul campo del Junior Barranquilla, ha negato alla squadra di Fernando Diniz la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Il Fluminense aveva bisogno di vincere con almeno sei goal di scarto e sperare nel pareggio tra Union Santa Fe e Junior Barranquilla.

Come dicevamo, il successo di Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, rappresenta la vittoria più larga nella storia della competizione. Il 'Tricolor' ha superato, infatti, il 9-0 degli uruguaiani del Defensor Sporting sull'Huancayo, club peruviano, nel secondo turno dell'edizione 2010.

Nonostante l'amarezza per l'eliminazione, non mancano le note liete nella serata colombiana per il 'Flu'. Matheus Martins difficilmente dimenticherà la vittoria contro l'Oriente Petrolero: il classe 2003 ha realizzato le prime reti tra i professionisti, con una tripletta memorabile che però non è servita ai fini di un sorpasso che valeva la qualificazione agli ottavi.