Nasce il figlio: l'Hoffenheim sostituisce Grillitsch all'intervallo

Siamo abituati a vedere i calciatori tendenzialmente poco felici quando vengono sostituiti. Di certo non è questo il caso di Florian Grillitsch, mediano dell', sostituito all'intervallo del match contro la .

C'è un motivo ben preciso per cui il centrocampista austriaco ha lasciato il campo a Geiger. E non è di certo la prestazione: mentre era in campo, l'ex è diventato papà.

If there ever was a reason to leave a match, it's this... Florian #Grillitsch has left for the birth of his kid 👶