Il figlio del 'Jardinero' Cruz può giocare in italia: lo rivela il padre

Julio Cruz rivela che il figlio Juan Manuel potrà giocare in Italiia: "Sono già in contatto con delle società italiane, hanno mandato gli scout".

Di padre in figlio, da un 'Jardinero' a un altro. Julio Cruz tra il 2000 e il 2010 ha fatto la storia in con ed . Ora è tornato in , ma progetta di tornare in . Portandosi il figlio, appena entrato nel mondo del calcio professionistico.

Juan Manuel Cruz, infatti, ha iniziato proprio come il padre la carriera da calciatore. Gioca nel Banfield e attende di fare l'esordio in prima squadra, dopo esser stato convocato per la prima volta ad agosto.

Il classe 1999 però vede un futuro in Italia, come ha rivelato anche il padre al 'Corriere dello Sport': l'obiettivo della famiglia è trasferirsi a Milano, ora che la figlia sta per finire la scuola.

"Sono già in contatto con un paio di società italiane. Non solo: hanno già mandato i loro osservatori anche a vederlo. Studiava e a quel punto io ero stato chiaro: o vai a scuola o giochi a pallone. A giochi chiusi ho parlato con un dirigente importante del River, che gli ha dato una mano per andare a giocare nelle giovanili del Banfield. A forza di fare goal, si è ritrovato in prima squadra. Mia figlia ha 16 anni e prima deve finire la scuola, il motivo è solo questo".

Cruz non ha voluto rivelare quali siano le squadre interessate al figlio, ma l'interesse intorno a lui c'è: con il padre che gli fa da agente ed un cognome che in Serie A certamente non può passare inosservato.