Il dubbio di Agnelli: "E' giusto che l'Atalanta sia in Champions? Penso alla Roma..."

Agnelli avanza i suoi dubbi: "Atalanta direttamente in Champions e Roma fuori per una brutta stagione: è giusto? Bisogna proteggere gli investimenti".

Non solo coronavirus nell'intervento di Andrea Agnelli che, durante il FT Business of Football, è tornato anche sul suo modo di vedere il calcio del futuro.

Il presidente della , ad esempio, come riporta 'Calcio e Finanza' ha avanzato qualche dubbio sull'attuale meccanismo che permette a qualsiasi squadra di accedere direttamente in solo in base alla propria posizione in classifica.

"Si può discutere sul fatto che solo perché sei in un grande paese devi avere accesso automatico alle competizioni. Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’ , ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea per club. È giusto o no?".

Agnelli quindi prende ad esempio la , società più strutturata di quella bergamasca ma rimasta fuori dalla Champions League e che rischia seriamente di non qualificarsi neanche quest'anno.

"Poi penso alla Roma, che ha contribuito negli ultimi anni a mantenere il ranking dell’ , ha avuto una brutta stagione ed è fuori, con quello che ne consegue a livello economico. Bisogna anche proteggere gli investimenti e i costi".

Infine il numero uno della Juventus sottolinea come a suo parere vada ancora trovata la ricetta giusta per bilanciare la storia di un club ed i risultati del campo.