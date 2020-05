Il dramma di Barbas: "Sono senza stipendio, ceno con té e gallette"

Juan Barbas , che nel 1979 ha vinto il Mondiale Under 20 al fianco di Maradona, e che con il negò lo Scudetto alla , adesso vive momenti drammatici.

In una intervista a 'Clarin0, Barbas racconta il momento di crisi che attraversa a seguito del coronavirus. Allenava le giovanili di un club di secondo piano, l'Almirante Brown, ma adesso si ritrova senza lavoro.

"Penso molto, sto ore ed ore a pensare, e la depressione mi afferra. Non è facile. Ma sto bene di testa, sono forte. Non mi faccio venire strane idee. Voglio solo tornare al lavoro per avere sicurezza. Ora dicono che questa pandemia può durare almeno fino a settembre. Quindi mi chiedo: come dovrò pagare l'affitto dell'appartamento? Come potrò andare al supermercato? Cosa mangerò per cena?".