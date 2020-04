Il dramma dell'ex Napoli Beto: ucciso il figlio a colpi di pistola

Tragedia familiare per Joubert Araújo Martins, che a Napoli ricordano come Beto: il figlio 23enne dell'ex centrocampista brasiliano è stato ucciso.

Beto a ha giocato una sola stagione: era il 1996/97 e l'allora poco più che ventenne centrocampista brasiliano sembrava destinato a una brillante carriera, con lampi di talento che gli valsero gli applausi del San Paolo (4 reti per lui, prima di fare ritorno in con la maglia del Gremio).

In realtà pur avendo vestito la maglia del Brasile con una Copa America in bacheca, l'oggi 45enne di Cuiabá non ha poi messo più piede in Europa, ma sul Golfo lo ricordano ancora con affetto. Purtroppo Beto oggi torna sulle cronache per una tragica notizia che lo riguarda.

Uno dei figli dell'ex giocatore è stato infatti ucciso a colpi di arma da fuoco giovedì notte, nel quartiere di Piedade, nella zona settentrionale di Rio de Janeiro. Al momento non ci sono ancora informazioni sulla motivazione del crimine che ha portato alla morte di Joubert Martins Filho, 23 anni.

Struggente il messaggio di Beto sulla propria pagina Instagram: "Oggi sento il dolore che dovrebbe essere proibito per una madre e un padre". Una tragedia immensa per la quale non si può trovare pace.