Il dottore che ha operato Bellugi rivela: "Moratti pagherà le protesi"

Raimondi, il chirurgo che ha amputato le gambe a Bellugi, ha raccontato di essere stato sempre tifoso interista, con l'ex difensore come idolo.

Il coronavirus ha distrutto tantissime volte. E ne ha rivoluzionato altre, in maniera a dir poco negativa. E' il caso di Mauro Bellugi , ex difensore dell' degli anni '70, che ha dovuto subire l'amputazione delle gambe in seguito alla cancrena, peggiorata col covid.

Piero Raimondi, ex pallavolista di buon livello, ora dottore e chirugo vascolare che ha dovuto compiere l'intervento, ha raccontato di avere avuto da sempre Bellugi come idolo, tanto da averlo visto segnare dal vivo il goal contro il Monchengladbach in quel di San Siro.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Raimondi ha raccontato:

Altre squadre

"Mai avrei pensato che un giorno avrei dovuto tagliare proprio la gamba con cui ha segnato quel suo unico gol ai tedeschi, e purtroppo pure l’altra".

Bellugi non ha avuto scelta, l'amputazione era necessaria:

"In quel momento era molto intontito dal Covid, già spiegargli tutto e fargli firmare il consenso all’intervento è stata durissima. Come l’ha presa? In maniera drammatica. Ovviamente non gli ho detto “O ti fai operare o muori” come ho letto sui giornali, gli ho fatto capire che era assolutamente necessario. Lui soffre già di una malattia, la trombosi, che favorisce la coagulazione dei vasi, e il Covid ha peggiorato la situazione nelle gambe bloccandogli completamente la circolazione. È stato veramente a un passo dal Paradiso".

Per Bellugi ora inizierà una nuova vita, con un aiuto dal mondo Inter: