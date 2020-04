Il doppio dramma di Badu: "Io vicino alla morte, l'assassino di mia sorella è libero"

Sono stati mesi davvero molto difficii per Emmanuel Badu che prima è stato colpito da un'embolia polmonare e poi ha perso la sorella, uccisa in lo scorso marzo.

Il centrocampista del , intervistato dalla 'BBC', ha ripercorso quanto successo da agosto fino ad oggi.

Badu inizia il suo racconto da agosto quando si è improvvisamente sentito male dopo un normale allenamento.

" Quella notte faticavo a respirare. Pensavo fosse stanchezza , la mattina mi hanno dato degli antidolorifici ma la sera dopo è stato anche peggio. Alle 2 ho chiamato il dottore che per fortuna era sveglio e mi ha mandato il fisioterapista, che era più vicino a me. Lui mi ha detto che dovevamo andare in ospedale. Alla fine ho scoperto che avevo un coagulo di sangue nei polmoni. Ho dovuto smettere di giocare per 3-4 mesi ma ora sono in piedi. Penso che senza di loro sarebbe stato un disastro".

Quando il peggio sembrava passato però ecco il Coronavirus che ha bloccato tutto, compreso il ritorno in campo di Badu.

Virus che purtroppo ritarda anche la cattura dell'assassino della sorella di Badu.

"E' molto difficile per me e per la mia famiglia. L'assassino è ancora in fuga perché il virus rallenta tutto. Io vivo da solo qui a Verona. Il mio allenatore mi chiama tutti i giorni, così come il team manager ed il presidente. Sono tutti meravigliosi. Sono stato in una stanza per 34 giorni e non ho potuto vedere cosa è successo a mia sorella".