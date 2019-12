Il dilemma di Bergomi: "Perché non Mandzukic in questa Juventus?"

Beppe Bergomi parla della possibilità di reintegrare Mario Mandzukic nella rosa bianconera: "È lì, ma non gioca. Fisicamente è dominante".

La affronta la prima sconfitta stagionale e le difficoltà che ne conseguono, i dubbi e gli aspetti negativi emersi negli ultimi due mesi di prestazioni poco convincenti.

Durante 'Sky Calcio Club' Beppe Bergomi ha lanciato una piccola suggestione: il reintegro di Mario Mandzukic. Il croato è ai margini del progetto e si allena da solo, ma l'opinionista è convinto che potrebbe avere un ruolo importante nella Juventus di Sarri.

“Magari vinceranno lo scudetto ugualmente… ma perché non Mandzukic in questa squadra? Il trequartista fa fatica nelle prestazioni. Contro la Bernardeschi manca un pallone di testa di pochi centimetri: Mandzukic invece è dominante fisicamente. Ce l’hanno lì e non lo fanno giocare”.

Per Mandzukic le presenze in stagione sono a zero, dopo tre panchine a inizio stagione e l'esclusione dalla lista . Il croato è stato accostato a molte squadre e a gennaio potrebbe lasciare . Anche se Bergomi suggerirebbe di pensarci su almeno un altro po'.