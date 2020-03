Il destino del calcio? Adani sicuro: "Sarà lì ad aspettarci, non finirà mai"

L'ex giocatore dell'Inter ed opinionista sta vivendo lo stop del calcio come tutti, Italia a casa per contenere il coronavirus.

Dalla alla , dalla alla Champions, fino all' e alla . Il calcio è sospeso per evitare assembramenti e fronteggiare la pandemia di coronavirus. Prima la salute, poi lo sport. Che tornerà in futuro, appena tutto sarà finito.

Durante la diretta Instagram di Bobo Vieri, 'Casa Vieri Show', creata donare 100mila euro alla Protezione Civile, è intervenuto anche l'ex compagno di squadra all' ed ora opinionista Sky, Lele Adani, che ha parlato del futuro del calcio dalla prossima primavera.

In tanti hanno chiesto in diretta ad Adani cosa accadrà:

Altre squadre

"Cosa sarà del destino del calcio? Il calcio non finirà mai, come la vita. Quando noi ci riprenderemo sarà lì ad aspettarci".

Adani ha poi salutato i followers citando il leggendario Muhammad Ali:

"Se la mia mente può concepirlo e il mio cuore può crederlo, allora io posso compierlo".

In , , , e svariati campionati il calcio continua, ma la maggior parte dei più importanti del globo sono sospesi, alcuni a tempo indeterminato, altri con una data precisa in cui riprenderanno le competizioni, a porte aperte o senza tifosi.

Metà e metà, un quarto, un terzo, non la normalità. Per rivedere tutto il calcio, ovunque, servirà attendere qualche settimana. Almeno questa è la speranza, perchè significherebbe l'aver superato la pandemia di covid-19.