Il designatore Rocchi difende il VAR: "Sta portando tanta giustizia in più"

All'indomani della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter continuano le polemiche per l'operato del direttore di gara Paolo Valeri della sezione di Roma 2 in occasione della sfida dell'Olimpico. Il tema arbitrale continua a tenere banco, così come l'utilizzo della tecnologia nel calcio con l'introduzione del VAR.

L'ex arbitro e oggi designatore di Serie A e B, Gianluca Rocchi, è intervenuto a margine della presentazione del libro su Concetto Lo Bello, tenutasi oggi a Coverciano, per parlare proprio del tema legato all'utilizzo del Video Assistant Referee:

"Il VAR è una delle migliori introduzioni del calcio moderno e sta portando tanta giustizia in più, nonostante qualche errore ancora rimanga".

Rocchi analizza il momento del movimento arbitrale italiano, alle prese con un importante cambiamento in corso:

"Tutti cerchiamo e vorremmo riavere arbitri con la A maiuscola, ma non è semplice. Siamo di fronte a un cambio generazionale molto importante. VAR o non VAR, un arbitro deve essere in grado di prendere una decisione".