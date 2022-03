Il designatore Rocchi ammette: "Errore grave sul contatto Ranocchia-Belotti"

Due settimane dopo il designatore Rocchi ammette il grave errore arbitrale durante Torino-Inter, quando il signor Guida non ha concesso un rigore ai granata e il VAR Massa non è intervenuto per correggere il collega in campo.

Durante un incontro pubblico tenuto a Coverciano è stato diffuso l'audio intercorso tra i due al momento del contatto Ranocchia-Belotti nell'area nerazzurra, con Massa che ha erroneamente confermato la decisione iniziale di Guida: "Palla! Palla! Sì, ha preso palla, ti confermo prima palla poi piede: vai, vai".

In realtà il difensore dell'Inter non prende mai il pallone e tocca l'attaccante avversario. Un intervento da rigore, insomma, come confermato dal designatore Rocchi che ha però difeso sia Guida che Massa.

"Trattandosi di un VAR molto forte, l'arbitro Massa, che era appunto al VAR e ha gestito la tecnologia, da istintivo si è fatto guidare dalla prima decisione dell'arbitro Guida in campo. Cioè non ha fatto un'accurata ricerca delle immagini che invece andava fatta. Errore grave, ma non per questo perderemo un arbitro molto bravo come lui".